Aplauden a empleado que negó la vacuna a Poncho De Nigris

Tras negarle la vacuna a Poncho De Nigris, empleado de San Nicolás es reconocido con aplausos por no ceder a la presión del tráfico de influencias

Por: Luz Camacho

agosto, 03, 2021 14:53

Comentarios

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.- El conductor Poncho De Nigris causó polémica tras compartir un video donde denunció que le negaron la vacuna contra el Covid-19.

El influencer había acudido a un centro de vacunación en el municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, para recibir la primera dosis, sin embargo, le fue negada ese día porque su registro no coincidía con el día, además, además de que en su credencial de elector o licencia muestran que es residente de Monterrey.

De Nigris explicó que se registró en San Nicolás porque ahí tiene una vivienda su esposa Marcela Mistral y porque saldría de viaje y necesitaba vacunarse, sin embargo, el Servidor de la Nación le dijo que como su licencia o INE era de otro municipio no podrían inyectarle la dosis ese día, sino hasta el martes.

Reconoció que los empleados solo realizaban su trabajo y respetando las reglas, pero esperaba que entendieran su situación.

Reconocen a Servidor de la Nación

Aunque algunos seguidores apoyaron a Poncho De Nigris, muchos internautas más lo criticaron por no querer respetar las reglas.

"Desde preescolar se enseña a seguir las reglas para mejor organización y respeto a ellas"; "Ni modo, te toca Monterrey y ahí debes ir, que bien que hicieron valer las reglas, eres un ciudadano más igual que todos nosotros"; "Está enojado por qué no se pudieron saltar las reglas por el?? No te pases que mal ejemplo de subir esto"; "NO TE NEGARON LA VACUNA, te dijeron dónde y cuando te correspondía vacunarte", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Incluso, el Servidor de la Nación que se negó a darle preferencia a Poncho De Nigris fue reconocido con aplausos.

En un video se ve al personal que atiende la sede de vacunación aplaudiendo y vitoreando al Servidores de la Nación por no ceder a la presión del tráfico de influencias.