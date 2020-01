Anuncia BTS la fecha de lanzamiento de su próximo álbum

Espectáculos - 07/01/2020 11:21 a.m.

Por: Redacción Web

BigHit Entertainment, la agencia que maneja a BTS, anunció a través de sus redes sociales que el comeback de la banda se llamará ´Map of the Soul: 7´ y que estará disponible el 21 de febrero de 2020, mientras que la pre-venta del álbum comenzará el próximo 9 de enero.

"Esperamos con ansias el continuo interés y apoyo de todo ARMY", se lee en el anuncio.

Para las fans, el estreno de este próximo álbum es muy importante pues sería el último que los siete chicos realizarían antes del retiro temporal de la banda por prestar el servicio militar.

Como era de esperarse, las ARMY manifestaron su emoción por este nuevo lanzamiento a través de redes sociales y llevándolos a las tendencias mundiales con los hashtags #7isComing, #BTSIsComing, #MAP_OF_THE_SOUL_7 y #BTScomeback.

Aunque no se dieron más detalles de cómo será esta versión de la saga "Map of the Soul", BigHit ya prometió que en los próximos días dará más información acerca de este álbum en el 'fan cafe' de BTS y Weverse.