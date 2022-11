Ángela Aguilar se cae durante concierto en Monterrey

La cantante Ángela Aguilar cayó de rodillas mientras cantaban 'Como la flor' de Selena durante su presentación en Monterrey

Por: Luz Camacho

Noviembre 14, 2022, 14:18

La cantante Ángela Aguilar pasó un bochornoso momento durante su presentación en Monterrey, Nuevo León, cuando cayó de rodillas en pleno escenario.



Aunque Ángela y su famoso padre, Pepe Aguilar, tuvieron un éxito rotundo en su 'Jaripeo sin fronteras' este fin de semana, lo que robó la atención es el accidente que sufrió la joven cantante.



A través de TikTok el usuario Luis Roberto difundió un video en el que se puede ver a la más pequeña de las dinastía Aguilar dar un mal paso cuando cantaba “ah, ah ay, cómo me duele', parte del exitoso tema “Como la flor” de Selena Quintanilla.



Ángela había bajado de la tarima para estar más cerca de su público y mostrar sus mejores pasos de baile, pero cuando subía unos pequeños escalones perdió el equilibrio y terminó de rodillas.



Como toda una profesional, la joven siguió cantando y se reincorporó al escenario como si nada hubiera pasado.



Pero este no es el primer incidente que le sucede a la intérprete de 'Dime cómo quieres' en plena presentación en vivo, hace semanas se la cayó la falda ante la mirada del público, por fortuna, Ángela llevaba puesto debajo un pantalón de cuero, que evitó mostrara de más.



Fans reaccionan a caída de Ángela Aguilar



Tras la caída, los usuarios de redes sociales le enviaron mensajes de apoyo a Ángela Aguilar y aplaudieron que ella se levantara para continuar con el show.



Otros internautas bromearon sobre el accidente y destacaron que la caída sí le dolió a la cantante, pues justo en ese momento ella cantaba la frase: “ay como me duele” del tema de Selena.



'Me dolió también', 'Que golpazo', 'No pasa nada usted canta como los verdaderos ángeles', 'Le dolió, porque hasta lo canto', 'Apenas quedó la canción', fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en el video que acumula más de 2.5 millones de reproducciones.