Andrés García y 'Platanito' aceptan relación con el narco

Tal como lo asegura el libro de Anabel Hernández, Andrés García, Platanito y Charly López confirmaron sus encuentros con narcotraficantes

Por: Luz Camacho

diciembre, 05, 2021 08:08

Gran polémica ha causado el libro de la periodista Anabel Hernández, "Emma y las otras señoras del narco", pues destapó que celebridades mexicanas han tenido vínculos con narcotraficantes como 'La Barbie' o los Beltrán-Leyva.

Algunas de estas artistas son Galilea Montijo y Ninel Conde, sin embargo, ellas lo han negado, contrario al actor Andrés García, el comediante Sergio Verduzco Rubiera, mejor conocido como ´Platanito´ y el exgaribaldi Charly López, quienes confirmaron e incluso dieron detalles de sus encuentros con personas del crimen organizado.

Los Beltrán Leyva eran unos caballeros: Andrés García

En el programa "Chisme no like", Andrés García aceptó haber tenido relación con los Beltrán Leyva, como lo mencionó Anabel Hernández en su libro.

Asimismo, dijo que siempre supo quiénes eran y que nunca tuvo miedo e incluso mencionó, sin dar detalles, que lo llegaron a ayudar.

Además, mencionó que su relación con los narcos no la ocultaba pues se dejaron ver juntos en lugares públicos y afirmó que se hizo amigo de muchos.

Destacó que, en las relaciones que entabla, no es de los que anda preguntando la ocupación de las personas que lo contratan.

Y dijo desconocer si en alguno de sus encuentros estuvo en algún momento Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Yo sí conocí a 'La Barbie': Charly López

Por su parte, Charly López aceptó que sí conoció a Édgar Valdez Villarreal, 'La Barbie', y lo calificó como una persona respetuosa y cariñosa, al cual nunca vio armado ni drogado.

El cantante relató en el programa De Primera Mano que cuando llegó ver al narcotraficante fue sobre todo en centros nocturnos.

Sin embargo, aclaró que no sabía que era narcotraficante por lo que no cometió ningún delito.

Charly destacó que "La Barbie" era cliente de "El Congo", centro nocturno que él manejaba, por lo que lo atendió como a cualquier otro cliente.

'Platanito' admite que asistió a 'narcofiesta'

Otros de los artistas mencionados en "Emma y las otras señoras del narco" es Sergio Verduzco, mejor conocido como "Platanito", quien aceptó haber asistido a una "narcofiesta".

Sin embargo, el comediante aclaró que muchas veces él no sabe para quién trabaja.

Sobre la autora del libro Anabel Hernández dijo: "No la conozco, pero he escuchado que es una gran periodista. Le mando un gran beso y gracias por mencionarme. A ver si luego, me menciona en otras cosas más tranquilas".