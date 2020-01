Andrés García lanza reclamo a Luis Miguel

En una entrevista para Ventaneando, Andrés García le manda un mensaje a Luis Miguel, a quien le desea lo mejor en su carrera y en la segunda temporada de su serie

Ventaneando - "Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero. No cabr*n, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero, pero no lo deseo nada malo", explicó.

Puede interesarte...