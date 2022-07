Andrés García explota contra Palazuelos y lo reta a muerte

Andrés García reta a Roberto Palazuelos a un duelo a muerte. Foto: Instagram

Además de retarlo a un duelo, Andrés García tachó a Roberto Palazuelos como un oportunista y malagradecido

julio, 26, 2022 16:50

Tras haber sufrido hace unos días un episodio delicado en su estado de salud, Andrés García recibió muchas demostraciones de afecto de parte de sus amigos, familia y por su puesto sus fans.

Roberto Palazuelos, quien fue de sus amistades más cercanas, no se quedó atrás, pues el empresario aseguró ante los medios que buscaría tener un acercamiento con el actor, ya que no deseaba que el malentendido que sufrieron anteriormente terminara por separarlos por completo; no obstante, el ex galán de telenovelas dice que ya no le interesa saber nada de Palazuelos, haciendo muy poco viable una futura reconciliación.

Por si fuera poco, Andrés no solo busca que Palazuelos se olvide de él, si no que lo citó para enfrentarse a un duelo armado, del que él espera que solo uno salga vivo.

¿Cuándo sería el duelo entre Andrés García y Roberto Palazuelos?

Andrés García detalló que de aceptar Palazuelos dicho enfrentamiento, se llevaría a cabo el próximo 15 de septiembre entre las 14:00 y las 16:00 horas, en la Plaza del Carmenere, en Acapulco, lugar donde reside desde hace ya algunos años. García puso una condición y era que asistiera solo y aclaró que esto no era ningún juego, pues va de por medio su palabra.

¿Por qué se pelearon Andrés García y Roberto Palazuelos?

Este conflicto entre ambos actores comenzó hace un año cuando Palazuelos le envió un mensaje a uno de los hijos de García en donde lo amenazaba diciendo que les quitaría todos sus negocios para "dejarlos morir de hambre".

Además, García aseguró que el comportamiento de Palazuelos hacia él es por pura envidia, puesto que el "Diamante Negro" nunca logró despegar su carrera. También le exigió que dejara de mencionarlo en las entrevistas ya que está cansado de que esté haciendo publicidad con su nombre en los medios de comunicación.

Para finalizar, también lo tachó de cobarde y malagradecido, incluso le mandó un mensaje: "Ahora que ven que no puedo caminar se hacen los valientes y empiezan a hablar de mí, pues si tienen huevos que vengan y se encuentren conmigo; a chingadazos no puedo, porque no puedo ni caminar ya, por eso está de cobarde, pero un balazo se lo meto en los hue*os", concluyó.

