Andrés García "estalla" en entrevista en vivo... ¡a esos pend... no los quiero ahí!

El actor Andrés García quien ha estado durante los últimos días en polémica por el divorcio con su aún esposa Margarita Portillo despúes de compartir 20 años juntos, vuelve a causar polémica pero ahora por "estallar" en un programa de televisión argentino

| 26/08/2020 | ionicons-v5-c 12:04 | Redacción |

La entrevista la realizaba Marina Calabró y le preguntaba sobre cómo presuntamente Luisito Rey, papá de Luis Miguel, le pidió ayuda a Andrés para contratar a un sicario.

Ante esto, García fue interrumpido por los ladridos de un perro en su casa, a la vez que pidió a algún familiar que le ayudara a callarlo.

Los conductores esperando su repuesta, rieron por la inusual interrupción, fue cuando Andrés estalló en furia por lo que el consideraba burlas de los presentes.

"A mi no me gusta que se rían de mí eh, vámonos entendiendo, con los payasos esos que están ahí... No, no, hablo en serio, esos pend... no los quiero ahí o se acabó la entrevista, a reírse de su mamá".