Andrés García confesó que Luisito Rey le pidió ayuda para matar a la mamá de Luis Miguel

En entrevista con el programa Venga la Alegría de TV Azteca, el actor Andrés García confiesa que Luisito Rey le pidió ayuda para matar a la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri

Uno de los episodios más oscuros en la vida de Luis Miguel, es lo que pasó con su madre, Marcela Basteri, pues no es un secreto que desde la época de los '80 se rumora que fue el propio padre del cantante, Luisito Rey, quien mató o mando matar a su propia esposa.

Esto sale a relucir recientemente, porque el actor Andrés García dio una entrevista al programa Venga la Alegría de TV Azteca, con Flor Rubio donde confiesa que efectivamente Luisito Rey le pidió ayuda.

El actor explicaba su molestia con un programa argentino, donde asegura que se estaban burlando de él.

Horacio Villalobos le cuestionó el motivo de su invitación en ese programa argentino y fue ahí donde Andrés confesó lo del caso de Marcela Basteri.

Luisito Rey le pide a Andrés García que le ayude a matar a Marcela

"Luisito ya le había dicho al Negro Durazo, que era amigo mío, que el iba a España y quería matar a Marcela y le pidió a Durazo que lo ayudara y Durazo lo mandó a la chingada...".

"Durazo me dice, oye hermano, ya se que te invitó a España este cuate, Luisito, anda mal eh, abusado, porque a mi me pidió que lo ayudara a conseguir a alguien para matar a Marcela la mamá de Micky".

"Entonces yo ya iba preparado, y cuando Luisito me dice que necesita eliminar a Marcela, le digo estas muy mal, es más espérame tantito...".

"Micky estaba en la otra habitación con Andresito mi hijo, y entonces le dije Micky ven".

Andrés recuerda que en antes de ese viaje, Micky le había dicho que su padre no le quería dar el dinero que le correspondía por su trabajo que hizo desde los 12 a los 18 años y no le había dado nada.

"Por eso yo ya estaba de mal genio con Luisito, porque estaba procediendo mal, entonces cuando me dice a mi lo de Marcela, yo que ya estaba sobre aviso, por que Durazo me había avisado, le dije NO Luisito, estas mal, ella no ha hecho nada malo, tu la has obligado a hacer cosas indebidas y yo lo sé, así que a mi no me vas a contar ninguna historia... entonces llamé a Micky y a Andresito y le dije: Mira Micky tu ya eres mayor de edad tu papá no quiere devolverte tu dinero y ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá, así es que cuídala porque este cabr... ya se lo pidió a Durazo, ahora me lo pidió a mi, a lo mejor encontró por ahí a alguien que lo ayude y finalmente la desapareció, eso ya lo dijo la cuñada de Luisito, lo dijo en una entrevista en España que la ahorcó en una alberca".

Andrés García segura que Luis Miguel siempre tuvo la esperanza de que eso no fuera cierto, pero finalmente dice que Micky no pudo hacer nada.