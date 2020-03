Anahí responde tras fuertes críticas por su rápida pérdida de peso

Por: Redacción Web

Durante una emisión más de ´Están Ahí´, podcast que conduce Anahí con su hermana Marichelo, la cantante se encargo de ser su propia invitada con la finalidad de contestar las preguntas que los seguidores le hacían mediante sus redes sociales.

Esto debido a la polémica imagen que publicó mostrando su figura a 14 días de haber dado a luz a su hijo Emiliano.

"¿Cómo es posible que esté haciendo ejercicio?", fue la duda de los seguidores de Anahí a los que respondió:

"Primero, sí les tengo que confesar que me tardé cuatro horas en ´la subo o no la subo´, pero de pronto creo que no debemos juzgarnos. ¿Por qué no nos echamos un poco de porras nosotras mismas?, ¿por qué siempre estamos viendo a la de al lado o al de enfrente?".

"Quiero aclarar que no estoy haciendo ejercicio, hago ejercicio cuando paso la cuarentena, pero me visto así porque es muy cómodo traer leggins porque ahorita la ropa que te acomoda es esa", declaró Anahí.

La mexicana admitió que aún le falta llegar a su peso ideal, pero agregó que le parece maravilloso como el cuerpo se recupera luego de dar a luz a un bebido.

"Yo creo que el cuerpo es maravilloso, el dar a luz a un bebito, a un ser humano y de pronto cómo empiezas a ver que tu cuerpo se recupera todo. Obviamente no es rápido y me falta mucho para estar cómo yo quisiera estar, me falta mucho, pero ahí voy y ahí lo puse", finalizó.