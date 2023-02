Ana Gabriel anuncia su retiro tras 'pelear' en concierto

This browser does not support the video element.

Ana Gabriel reveló que próximamente abandonará los escenarios luego de que se peleó con sus fans durante un concierto en Los Ángeles, California.

Los hechos ocurrieron durante el show que la artista ofreció como parte de su gira 'Por amor a ustedes' en EUA, el pasado sábado 25, en el Kia Forum de Inglewood en Los Ángeles.

María Guadalupe Araujo Yong, nombre real de la cantautora mexicana, vivió momentos de tensión durante la presentación luego de que expresara en el escenario su apoyo a la marcha del INE, que fue convocada por la oposición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el domingo en 110 ciudades de México, en contra del llamado Plan B de la reforma electoral.

Ante esto, el público la empezó a abuchear y le pidieron que se pusiera a cantar. En ese momento, Ana Gabriel 'explotó' y comenzó a reclamar a los asistentes.

“Defiendo México les guste o no... Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar. Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando están de esta manera... cuando yo estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, no he podido ir a Cuba, Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos porque aquí junto a muchas nacionalidades”, expresó la originaria Guamúchil, Sinaloa.