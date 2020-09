Conoce Among Us; el videojuego más popular del momento

Fotografía: Web

Reconocidos youtubers como el Rubius han contribuido a que este videojuego esté rompiendo récords de descargas...

| 02/09/2020 | ionicons-v5-c 18:13 | Eleazar Cortez |

ESPECIAL.- Sin duda alguna, la cuarentena provocada por el COVID-19 ha hecho que recurramos a muchas maneras para entretenernos y parece haber llegado una nueva, se trata del videojuego online "Among Us", título que se ha convertido en uno de los más populares de la red debido a su interesante trama, además de haber sido jugado por reconocidos youtubers.

¿Qué es Among Us?

Among Us llegó al mercado en junio del año 2018, en un inicio no alcanzaba los 200 usuarios registrados.

El título se trata de un juego multijugador online en el que pueden participar de 4 a 10 personas; dos de ellas serán asignadas como "impostores" y deberán matar al resto de los jugadores sin que se descubra su rol.

Durante las partidas, cada jugador deberá cumplir sencillos minijuegos en el interior de una nave espacial, mientras intentan encontrar a los impostores.

¿Cómo podrás descubrir a los impostores?

Durante la partida, los impostores deberán asesinar a los tripulantes de la nave, cuando uno de ellos haya sido liquidado, alguien deberá reportar la evidencia del cuerpo.

Posteriormente al finalizar la ronda se creará una sala de discusión para tratar de descubrir a los impostores, por lo que deberán tomar dos decisiones; votar por las personas que crean que son los asesinos o simplemente omitir su voto.

El juego terminará cuando los impostores hayan eliminado a todos los jugadores o cuando el resto de los tripulantes descubran a los asesinos.

¿Dónde puedo comprar Among Us?

El videojuego se encuentra actualmente disponible en tiendas de Android y IOs para descargar en celulares, sin embargo, es más sencillo de conseguirlo a través de la página Steam para PC con un costo de 58 pesos mexicanos.