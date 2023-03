AMLO felicita a Guillermo del Toro por su Óscar

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este lunes sus felicitaciones al cineasta Guillermo del Toro, quien consiguió la noche del domingo el Óscar al mejor largometraje de animación por la película “Pinocho” en la 95 edición de los Premios de la Academia de Hollywood.

El domingo, Del Toro consiguió con “Pinocho', uno de sus proyectos más personales, el tercer Óscar en su trayectoria, además de haber ganado ya con este filme en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards, los Annie Awards y los BAFTA, entre otros.

Life is the journey, love is the reward. Thank you to @TheAcademy for honoring @RealGDT’s #PinocchioMovie with Best Animated Feature at this year’s #Oscars! Congratulations to the entire team behind this groundbreaking film! pic.twitter.com/2ub98AeQJ8