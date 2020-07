Amiga de Jada Pinkett afirma que esposa de Will Smith 'destruyó' a su amante

Jada Pinkett Smith admitió públicamente la relación extramarital que tuvo con August Alsina, en su programa de Facebook Watch, "Red Table Talk", que tiene 7.1 millones de seguidores

ESTADOS UNIDOS.- Tras el escándalo surgido en torno a la relación extramatrimonial, que Jada Pinkett, esposa de Will Smith, sostuvo con el rapero August Alsina, una amiga íntima de los Smith filtró información sobre el affaire. Afirmó que Jada Pinkett Smith "destruyó" a su examante, quien por años se había mantenido callado.

En un inicio, los representantes de la pareja de Hollywood dijeron que las afirmaciones de Alsina eran "absolutamente falsas". Pero el viernes, Jada y Will admitieron públicamente que se habían separado en secreto por un tiempo hace unos años, y que ella mantuvo una relación romántica con August durante ese tiempo.

"Realmente pensé que nunca más íbamos a hablarnos, sentí que había terminado", le dijo Will a su esposa durante 22 años en su programa de Facebook Watch, "Red Table Talk", que tiene 7.1 millones de seguidores. "Definitivamente habíamos roto", adhirió ella. Y se lanzó a contar cómo fue que "se enredó" con Alsina.

"Hace 4 años y medio o 4 empecé una amistad con August. De hecho nos volvimos muy muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo".

"Lo que yo recuerdo es que cuando apareció August, estaba muy enfermo", la interrumpió Will. "Y yo estaba harto de tu trasero", agregó.

"¿Y luego qué hiciste, Jada?", volvió a guiarla en su relato el actor. "A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August.

La actriz, de 48 años, reveló que se metió en "una relación" con el rapero, 21 años menor que ella y al que conoció por ser amigo de su hijo Jaden, pero que no lo consideró una "transgresión" a su matrimonio porque ella y Will, de 51 años, estaban separados en ese momento.

Durante una entrevista con Angela Yee en el programa "The Breakfast Club", August de 27 años reveló que el affaire que mantuvo con Jada no fue oculto. "De hecho, me senté con Will, tuve una conversación con él y me dio su bendición", afirmó. "Me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida, y la amo de verdad y realmente, muchísimo, y le tengo mucho amor. Me dediqué a ello".

Los expertos niegan que esta sea una estrategia publicitaria para los Smith o August, que lanzaron un nuevo álbum días antes de su explosiva entrevista.

AMIGA ÍNTIMA DE JADA Y WILL APUNTA CONTRA LA ACTRIZ

Una actriz de Hollywood que es amiga íntima de Jada y Will criticó con dureza a la pareja y dijo que Pinkett presenta esto ahora en su programa, en el que ha revelado varios problemas familiares, incluida la adicción a la heroína de su madre, como "estrategia. "Ahora, porque August está hablando, ¿ahora quieres tener una 'mesa roja'?", dijo la actriz. "Te diré lo que va a pasar. Apuesto a que (Will y Jada) serán glorificados".

Mientras tanto, los expertos dicen que August se está frenando.

"Creo que podría haber dicho mucho más sobre Jada y no lo hizo", dijo Yee a The Post. "Creo que estaba realmente dolido por su ruptura con Jada".

Según un amigo de la familia, Will y Jada en un principio llevaron a August a su hogar en el sur de California porque no estaba bien.

"Will y Jada tienen grandes corazones, cuidan de las personas", dijo el amigo de la familia. "August ha tenido que lidiar con muchas cosas y querían ayudarlo".

De acuerdo a las fuentes del medio estadounidense dijeron que la relación no ocurrió mientras Will, Jada y August permanecían bajo el mismo techo.

La fuente cercana a Will y Jada le dijo a The Post: "Puedes mirar a August y ver que siente una cierta cantidad de dolor, y puedes escuchar en sus palabras que está tratando de decir su verdad mientras protege a los Smith.

Añadió: "Jada (anteriormente) dijo que lo estaba asesorando... ¿Qué tipo de asesoramiento le estaba dando ella donde él sentía que lo daba todo a una relación que lo había dejado devastado y herido? No lo ayudaste, ayudaste a destruirlo".

ASÍ SE CONOCIERON JADA Y AUGUST

August fue presentado a Jada en un festival de música de Londres en 2015 por su hijo, Jaden, que estaba actuando con su hija, Willow. Los espectadores informaron que Jada y August pasaron todo el tiempo juntos, y las fotos muestran que se ven cómodos en el evento.

El rapero dijo que se unió a la familia de vacaciones en Hawai en 2016. También pisó la alfombra roja en los premios BET 2017 junto a Jada.

Pero la vida de August no siempre ha sido glamorosa.

En su álbum debut de 2014, cantó sobre sus inicios difíciles: desde sentirse abandonado por sus padres hasta apresurarse para llegar a fin de mes.

A medida que su carrera comenzó a dispararse, estuvo plagado de problemas de salud.

En 2017, August anunció que tiene una enfermedad hepática que hace que su sistema autoinmune se ataque a sí mismo. Al año siguiente, se sometió a una cirugía por un trastorno no especificado que lo dejó ciego en su ojo izquierdo.

En la entrevista de "Red Table" de 2018 , Jada recordó cómo August rompió a llorar por teléfono y le pidió ayuda. "August, yo y mi madre y la familia en general hemos estado en este viaje con August hacia su curación", dijo.

August, nativo de Nueva Orleans, lanzó un video para su canción de 2019 "Nunya", que mostraba un intercambio de mensajes de texto entre August y una mujer llamada Koren, que es el segundo nombre de Jada. Como escribió la revista Complex, la canción "ilustra su relación con una mujer que lo rechazó pero que todavía está tratando de controlar su vida sexual".

¡MAL MATRIMONIO PARA TODA LA VIDA!

Will y Jada han sido perseguidos por los rumores de que tienen un matrimonio abierto.

Y aunque la pareja acaba de revelar que estuvieron separados, han sido brutalmente honestos en el pasado sobre sus problemas de relación.

Jada también admitió que, una vez que ella y Will resolvieron las cosas, August rompió todos los lazos con ella. Como la propia actriz lo expresó en su programa y frente a su marido: "Lo dejé pasar y no he hablado con él desde entonces".

Los Smith terminaron el programa parafraseando un eslogan de una de las películas de Will, "Bad Boys": "¡Viajamos juntos, morimos juntos, mal matrimonio para toda la vida!".

¿POR QUÉ AUGUST DECIDIÓ REVELAR EL AMORÍO?

Por su parte, August afirmó que decidió romper ahora su silencio acerca de su romance con Jada solo porque quiere dejar claro que no es un destroza hogares. En realidad, el más perjudicado en toda esta historia de amor fue, en su opinión, él mismo.

"He perdido dinero, amistades... Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo", insistió. "Todo eso me destrozó... Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda la vida".

Pese a todo, él solo tiene buenas palabras para la pareja. Alsina destacó que ama a la familia Smith como a la suya propia y que le había molestado el rechazo de esta relación por parte de la actriz.