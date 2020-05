"Américo Garza no es tan bueno en la cama": Fabiola Martínez

En días previos los seguidores de la fallecida Karla Luna llenaban las redes sociales de Fabiola para pedirle que se convirtiera en el "karma" de Karla Panini, incluso le decían que le ponían un altar

Por: Redacción Web

Monterrey.- Fabiola Martínez acaba con las especulaciones y 'rompe' el silencio para confirmar que sí fue amante de Américo Garza, esposo de Karla Panini.

En días previos los seguidores de la fallecida Karla Luna llenaban las redes sociales de Fabiola para pedirle que se convirtiera en el "karma" de Karla Panini, incluso le decían que le ponían un altar.

Sin embargo, "Bellafaby" como se identifica en sus redes sociales negó en más de una ocasión tener una relación con Américo Garza.

"Tardé cuatro años en contar mi verdad, porque mi carrera nunca se ha basado en un escándalo; pero gente que conocía mi historia, me escribía y me decía: ´Ya cuéntalo todo´".

Hoy se da a conocer una entrevista que proporcionó a la revista TVNOTAS en donde habla abiertamente de la relación que mantuvo con Américo Garza.

Fabiola recuerda que fue a mediados del 2015 cuando ella se dio un tiempo en su matrimonio y fue cuando comenzó una relación con Américo.

Recuerda que fue él quien la buscó en una gira de "Guerra de chistes" por Estados Unidos porque era quien les conseguía las fechas, ella sabía que era el exesposo de Karla Luna, pero que también había rumores sobre una relación entre Américo y Karla Panini.

"Yo a él no lo veía como algo serio; nuestra aventura se dio durante esta gira y los dos acordamos que cuando regresáramos a Monterrey, íbamos a terminar", cuenta Fabiola.

Sin embargo, al llegar a la ciudad no cumplieron con el acuerdo de terminar y continuaron viéndose discretamente, iban juntos al mismo gimnasio.

Fue hasta principios del año 2016 que Fabiola 'cachó' a Américo Garza hablando por teléfono con una mujer, aunque asegura que reconoció la voz de Karla Panini, ella misma se quitó la idea de la cabeza porque no podía creer que fuera cierto que Américo engañó a su esposa con su mejor amiga.

"No hice ningún pancho ya que no me correspondía decir nada, porque aunque me estaba dando un break, yo seguía casada", aclara Fabiola.

CONFRONTA A AMÉRICO

Fabiola revela que presionó a Américo para que reconociera que también tenía una relación con Karla Panini.

Y aprovechó que en la televisión del gimnasio había salido la exlavandera en un programa y comenzó a criticarla para ver la reacción que tenía Américo.

Fabiola recuerda que Karla Panini traía un corte de pelo corto y le dijo a Américo: ´¡Ay, no manches, se ve tan vieja y parece una bruja!´ a lo que Américo le contestó: ´Se me hace que se ve bien´,

´¿En serio?, ¿tú andarías con una mujer así, tan grande?´, pero como no me respondió, le dije: ´¡Ya, confiésamelo!; andas con ella, ¿verdad?´".

Al quedar acorralado con tantas preguntas, Américo terminó por confesar que sí andaba con ella, pero que las cosas no se dieron como lo contó Karla Luna.

Fabiola le criticó a Américo que le hubiera hecho eso a Karla Luna ya que no se trataba de una conocida sino de su mejor amiga.

"Hay que ser marranos, pero no trompudos", recuerda que le dijo esto a Américo.

Sin embargo, aquí no terminó la relación con él ya que para ella Américo era una distracción en lo que veía qué ocurría con su matrimonio.

KARLA PANINI SE ENTERÓ

Fue el mismo Américo Garza quien alertó a Fabiola que Karla Panini sospechaba de su relación y le advirtió que incluso podría contactarla por teléfono.

"Entonces me habla Panini como si fuera mi amiga, y me empezó a decir: ´Oye, te traen en un chisme, que andas con el Américo, ¡cómo vas a andar con él!´, y le dije: ´¿En serio?´, y se la volteé, porque le comenté: ´Pero si a mí me contaron que tú eres la que anda con él´", recuerda Fabiola la llamada. A lo que Panini le juró por su padre que tenía cáncer, que era mentira que andaba con Américo.

BUSCA A PANINI

Fabiola relata que terminó con Américo en abril del 2016 porque ya iba a regresar con su esposo, pero que este no lo aceptó y siguió buscándola incluso se puso agresivo y le hacía escándalos en el gimnasio por lo que se vio obligada a buscar a Karla Panini para decirle que "controlara a su hombre".

Recuerda que se vio con Panini en su salón de fiestas los primeros días de junio del 2016 y le contó cómo se dio la relación con Américo, le mostró los mensajes entre ellos y tras leerlos asegura que Panini lloró y le dijo que ella (Fabiola) era la prueba que Dios le mandó.

"Me dijo que ella le había pedido a Dios que le mandara una señal para saber si estaba haciendo las cosas bien o mal (andar con el ex de su mejor amiga), y me dijo que yo era su señal, que había perdido a su hermana, refiriéndose a Karla Luna, por un hombre que no la merecía, y que estaba arrepentida totalmente. Hizo un drama, con decirte que gritaba: ´¡Dios, dame fuerzas para aguantar esto!´, y en eso que llega Américo", recordó Fabiola en entrevista.

Agregó que Américo le quería pegar, pero que Panini se lo impidió mientras le gritaba que era un falso.

´Déjala, eres un falso... mientras yo te amaba, tú jugabas conmigo. Le decías a ella que la amabas, y ella sólo jugó contigo, se divirtió contigo porque ella no te quiere, y mira lo que me hiciste; yo dejé todo por ti, mi trabajo, a mi hermana (Karla Luna), hice mucho, ¡y mira lo que me hiciste!´", relató Fabiola.

Fabiola asegura que Américo le dijo que no se quería casar, pero días después de ese pleito Panini le dio su perdón, solo si se casaba con ella y así fue.

""Me queda claro que a la mujer le urgía casarse porque quería hacerle creer a todo el mundo que su amor había triunfado, cuando en realidad su matrimonio es una farsa", dice Fabiola.

Y asegura que Américo Garza le fue infiel a Karla Panini con otra mujer que trabaja en un table dance muy famoso en Monterrey.

SE ENCUENTRA CON KARLA LUNA

'Bella Fabi' cuenta que se quiso acercar a Karla Luna y contarle su historia porque creyó que la pondría feliz de saber que el karma le había cobrado cuentas a Panini.

"Claro, le conté todo y se puso feliz, no sabes cuánto; me dijo que gracias; Karla Luna me decía: ´Faby, si yo fuera mala persona, todo esto que me estás contando lo haría público para avergonzarla a ella (Karla Panini), para que sufra lo que yo sufrí, pero no lo voy a hacer porque no soy como ella, y tú ya arreglaste tu matrimonio y no te quiero meter en problemas´. Y así fue, Karla Luna se quedó callada, ella no lo reveló, siendo que era una bomba. Yo de ahí me hice muy amiga de ella", relató Fabiola.

Fabiola asegura que Karla Panini la odia y se han topado en varias ocasiones, una de ellas en la boda de Óscar Burgos y Carolina de quienes es amiga y recordó que Panini "se pasó la noche con su cara de perro", viéndola. Y la última vez que la vio fue en un evento de una estación de radio cuando estuvo a punto de agredirla porque la exlavandera dijo "quién levantó la piedra" cuando la vio.

AMÉRICO NO ES BUEN AMANTE

Fabiola cree que las mujeres se pelean por Américo porque es muy atento, sabe cómo hablarle a las mujeres, además de tener dinero, sin embargo, dejó en claro que "no es tan bueno en la cama".

"No es buen amante, para empezar, la tiene chiquita, es pi$% chico (ríe), no es tan bueno en la cama. Lo que sí es que te lame toda hasta los pies, pero no entiendo por qué se lo pelean tanto", recordó en entrevista.

CRÍTICAS A PANINI NO SON INJUSTAS

Fabiola considera que Karla Panini es mala y que Américo es un mujeriego, "fue ella la que traicionó a su mejor amiga... y es que nunca te metes con el hombre de tu mejor amiga".

Fabiola se negó a enviarle un mensaje a Panini porque asegura que la exlavandera tiene su propia versión en su cabeza, y se cree sus propias mentiras.