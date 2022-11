Alistan boicot contra The Witcher por salida de Henry Cavill

Los fanáticos de la serie The Witcher manifestaron su disgusto por la salida de Henry Cavill y su reemplazo a manos de Liam Hemsworth

Por: Luz Camacho

Noviembre 02, 2022, 10:56

El actor Henry Cavill dio a conocer que ya no participará en la cuarta temporada de la serie de Netflix “The Witcher” y que su lugar sería ocupado por Liam Hemsworth, conocido mundialmente por su papel de ‘Gale’ en “Los Juegos del Hambre”.

'The Witcher', que está basada en cuentos y novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski, es una historia épica sobre el destino y la familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias. Pero cuando el destino lo arroja hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto, los tres deberán aprender a navegar juntos por el volátil continente.

El personaje de 'Geralt de Rivia' recibió una magistral interpretación por parte de Cavill, pues el actor intentó ser lo más fiel al personaje; resultado que dio frutos ya que se ganó el respeto y cariño del público.

Es por ello que en redes sociales se ha creado una campaña para solicitar a Netflix la cancelación de la serie, ya que sin Henry no tendría sentido que el personaje continuara; aunado a que la presencia de Hemsworth no hace ilusión al público, pues explican que no tendrá el mismo carisma que caracterizaba a el actor de “Superman”.

henry cavill anunció que deja the witcher y que el papel se queda para liam hemsworth 💀💀 mamita como me vas a poner al varón más insulso y sin personalidad de todo hollywood cuando tuviste a henry cavill — victoria🕰⚢ (@vcoffeeaddict) October 29, 2022









Después de la tercera temporada van a cancelar The Witcher https://t.co/u6ezA8kUft — Isabella | Arlette nation (@Isabellaxbooks) October 29, 2022









Pipipipi entonces si era cierto... 😭😭 Bueno un alma por otra 😅😅😅👉🏻👈🏻 pic.twitter.com/uIY86ylW5N — Marlon Andree☕🧐 (@Causa_Rellena17) October 30, 2022







El boicot a la serie y a la plataforma es inminente; no se lee ningún comentario favorable por parte de los seguidores de esta historia.

De acuerdo a una encuesta realizada por Culture Crave en Twitter, se sabe que un 81.9 % dice que no verá más la serie sin Henry Cavill, mientras que sólo el 18.1 % dijo que seguiría viéndola. En dicha encuesta, participaron 201,000 personas, lo que significa que 164,619 votaron para permanecer leales a Cavill.





Y aunque las encuestas en Twitter no tengan buena fama por los indeseables bots de las redes sociales, de todos modos nos da una idea de que la serie The Witcher, podría bajar sus índices de audiencia por el cambio de actor.

(Con información de elhorizonte.mx)