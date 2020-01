Alicia Villarreal quiere que su hija la interprete en bioserie

Por: Redacción Web

Alicia Villarreal no descartó ante la prensa una serie basada en su vida, y reveló que de hacerla, le gustaría que su hija Melenie Carmona, sea la protagonista.

"Me encantaría que fuera mi hija, porque se parece bastante a mí, me encantaría, le he dicho, ya que está tomando sus cursos de arte dramático y todo eso que le sale bien", dijo.

Así mismo, informó que su hija y la de Arturo Carmona, se prepara para hacer su debut en el ambiente artístico, pero para eso aún falta tiempo.

La exintergrante de Grupo Límite, dijo que todavía no es seguro lo del proyecto basado en su vida, porque antes de dar luz verde, quiere encontrar la manera de que la historia sea lo más real y cercano a sus vivencias.

En su cuenta de Instagram, Melenie gusta de compartir sus maravillosos momentos junto a su familia, novio y hasta de las vacaciones en la playa a sus más de 128 mil seguidores.