Alfredo Adame confiesa el nombre del primero que intentó abusar de él en su niñez

Alfredo Adame acusó a Enrique Alonso 'Cachirulo', el fallecido actor mexicano de teatro infantil y protagonista del programa 'Teatro fantástico', de haberle hecho tocamientos durante su niñez y adelantó que dará a conocer los nombres de más agresores sexuales del medio artístico

Azteca Noticias -

Alfredo Adame confesó que el primero de sus acosadores fue el actor Enrique Alonso ´Cachirulo´, conocido especialmente por su personaje en el programa infantil de televisión ´Teatro Fantástico´ que se transmitió entre 1955 y 1969.

"Los sábados mi papá me dejaba solo y él se iba a tomar un café con sus amigos. Siempre estaba Enrique Alonso, mejor conocido como ´Cachirulo´".

"Un día se me acercó, me quedé solo viendo revistas de aviones y radio control, se me empezó a acercar y me agarró el miembro viril, me ofreció ir a su departamento, me salí espantadísimo".

