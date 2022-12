Alejandra Guzmán se recupera tras ser operada de emergencia

Tras darse a conocer que entró al quirófano de emergencia por las secuelas de un tratamiento estético, Alejandra Guzmán informó que la operación fue un éxito

Por: Luz Camacho

Diciembre 17, 2022, 9:21

La cantante Alejandra Guzmán fue hospitalizada de emergencia y fue intervenida quirúrgicamente por una acumulación de polímeros en su cuerpo, lo que generó preocupación entre sus fans.



La periodista Ana María Alvarado del programa 'Sale el Sol' había informado que la rockera comenzó con síntomas el pasado 15 de diciembre.



“Ella ya sabe muy bien el proceso, cuando se empieza a sentir mal y le empiezan a dar temperaturas altas (…) el signo de que otra vez se acumuló polímero y esta ocasión fue en una de las piernas”, detalló.

Ante esta noticia, la intérprete de 'Día de suerte' a través de sus redes sociales confirmó que continuará deleitando con su música, pues despejó las dudas sobre su estado de salud al agradecer por su 'exitosa gran cicatriz'.



'Gracias a la vida …. Por una exitosa gran cicatriz. Soy guerrera afortunada y bendecida.' publicó Alejandra Guzmán junto a una foto en la que se le ve observando al horizonte, con gafas oscuras, en pleno atardecer.

En otra publicación también dijo estar libre de polímeros: 'Gracias a la vida, nueva cicatriz exitosa. Libre de polímeros'.





La operación se realizó debido a que los polímeros que le inyectaron a la hija de Silvia Pinal en los glúteos en 2012 se volvieron a acumular en su cuerpo, por lo que tuvo que ser internada en una clínica para someterse a una operación.



Debido a la acumulación de estas sustancias en su cuerpo, la cantante de 'Reina de Corazones' ha tenido alrededor de 40 operaciones en toda su vida. A lo largo del 2022, se ha sometido a dos, la primera fue en enero por acumulación de polímeros.



Además, en uno de sus conciertos recientemente Alejandra sufrió una caída, la cual ocasionó que se dislocara la cadera ya que tiene dos prótesis.



En una entrevista con Yordi Rosado en 2021, Guzmán señaló que las cirugías han sido un proceso largo.





'Cuando estaba en Londres haciendo un disco ya no podía caminar (…) Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra. El plástico no permitía que pegara mi piel con mi piel porque había plástico', dijo.

Comentó que constantemente tenía que cambiar de doctor porque había veces en la que ya no sabían qué más hacer con ella. La cantante rockera confesó firmar un documento en donde autorizó que le hicieran “experimentos” con ella.Guzmán también confesó que estuvo a nada de tirar la toalla, pues las intervenciones quirúrgicas fueron muchas y las recuperaciones eran largas, además, mencionó, una vez le llamó a su papá, Enrique Guzmán, y le comentó que ya no quería seguir.Cuando le dijo eso a su papá, Enrique Guzmán, que 'ya no quiero, ya no puedo vivir', él le dijo: 'Quiero que saludes a mi amigo', y le puso al público (al teléfono).

