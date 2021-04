Alejandra Gúzman, criticada por comunidad Borderline por revictimizar a Frida Sofía

Luego de que Alejandra Guzmán afirmara que Frida Sofía es mitómana, por el hecho de padecer Trastorno Límite de la Personalidad, la comunidad con dicho trastorno en México se pronunció al respecto

MÉXICO.- En su lucha por desmentir las acusaciones de Frida Sofía, Alejandra Guzmán en entrevista con Adela Micha aseguró que su hija fue diagnosticada con borderline desde su adolescencia y que por eso es mitómana, por lo que la Comunidad con Trastorno Límite de Personalidad (TLP) se pronunció al respecto.

"La Comunidad de Personas con Trastorno Límite de Personalidad (TLP) o "Borderline" México, decidimos pronunciarnos al respecto y hacer pública nuestra postura respecto a las declaraciones hechas por Alejandra Guzmán y su familia sobre el diagnóstico en Personalidad Límite de Frida Sofia", dijo en un comunicado.

Explican que dentro de los síntomas conocidos del Trastorno Límite de Personalidad no destaca la 'mitomanía' o tendencia a mentir.

Recalcan que la mayoría de las personas que padecen este trastorno de la personalidad han vivido abuso en la infancia, ya sea se índole físico, psicológico y/o sexual, siendo este uno de los factores que contribuyen al desarrollo de este padecimiento.

"Querer usar el diagnóstico TLP para desacreditar una denuncia de abuso, no solo lastima y revictimiza tanto a las personas que han sufrido abusos, sino también a las personas que vivimos con un diagnóstico de TLP, contribuyendo al estigma y abandonado a la desinformación del trastorno", manifestaron.

Y por esta razón señalan y rechazan que se use esta condición como 'prueba' en contra de las declaraciones de abuso, y hacen público su apoyo a Frida Sofía.

En respuesta a las declaraciones de su madre Alejandra Guzmán, Frida en sus historias de Instagram, aunque no habla o señala a alguien, dejó clara su posición sobre lo que escuchó de la entrevista.

"When it rains, it pours", escribió en un video y hace alusión a la frase coloquial de "Te llueve sobre mojado".