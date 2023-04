Adrián Marcelo se burla de Ricardo O’Farrill con parodia

This browser does not support the video element.

Ricardo O’Farrill causó controversia y se volvió tendencia el lunes en las redes sociales por una serie de transmisiones en vivo donde reveló presuntos abusos y conductas delictivas de varios standuperos, entre ellos Daniel Sosa, Mau Nieto, Sofía Niño de Rivera, entre otros.

Durante el último en vivo que realizó en Instagram, O’Farrill también mencionó al polémico conductor Adrián Marcelo, señalando que él no le “da buena espina” y que seguramente era violentador de mujeres, pero que no tenía pruebas sobre ello.

'Lo mismo me pasa con Adrián Marcelo, no me voy a meter en temas, pero amigo deja de ser tan agresivo. Vengo de un dia de simplemente abrirme de un tema y ha sido muy pesada la vibra, no me puedo imaginar lo que tú cuando nada más te pones a provocar con chistes. Te voy a enseñar a través de un sketch que estoy escribiendo la línea entre chiste, entre pasarte de venga y lo que es dejar de ser chistoso', expresó Richie en el live de Instagram.