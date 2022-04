¡Adiós boda! Alfredo Adame rompe con Magaly Chávez

Se acabó el amor entre el actor y la exparticipante de "Enamorándonos"; tenían plan de boda, ahora todo queda en el olvido

Por: Redacción INFO7

abril, 21, 2022 18:17

Tal parece que el actor Alfredo Adame no puede salir del ojo del huracán y arreglar los aspectos de su vida, pues su más reciente pelea con el abogado de Carlos Trejo ahora se suma su ruptura con la influencer Magaly Chávez.

El actor fue interceptado en el Aeropuerto de la Ciudad de México donde habló ante los medios de la posible causa del rompimiento, argumentando que la mujer tenía caprichos y actitudes que a él no le parecían.

"Magali ya no es mi novia, es una niña muy caprichosa, como se sabe bonita, que está muy guapa y de cuerpazo y todo el rollo, es muy caprichuda, como puede ser que alguien a las tres de la mañana te llame y que si le llevas un pay de limón... ya no es mi novia, estoy muy enojado", expresó el actor.

Adame de 63 años, explicó que hasta la mamá de su novia le había advertido cómo era su hija, pero aun así siguió con la relación.

"Su mamá me habló y me dijo: 'mijito, tienes que entenderla porque desde niña ha sido muy caprichosa'. A mí me encantaba que fuera a la antigüita y todo bonito, pero ahora imagínate, ya casada y embarazada, que me salga que tiene caprichos de tamarindo con chamoy", declaró.

Afirmó que el anillo de bodas de momento está cancelado, sin embargo, detalló que si la joven lo busca para pedirle perdón los planes continuarán.

Con información de elhorizonte.mx

