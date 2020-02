Adele luce cada vez más delgada; impacta en ajustada ropa deportiva

Por: Redacción Web

La cantante Adele ha sorprendido a sus fanáticos con su drástica transformación física.

El pasado miércoles, la cantante de 31 años de edad, fue captada en Los Ángeles en un conjunto negro de ropa deportiva, que le hacía lucir más delgada que nunca.

La intérprete de "Someone Like You" parece haber seguido perdiendo peso después de revelar su físico esbelto cuerpo en la fiesta de Halloween de Drake en octubre pasado y luego durante unas vacaciones de Año Nuevo en Anguila.

La cantante cada vez está más delgada, y amigos cercanos a ella habían revelado que se debe a la estricta dieta que lleva y el ejercicio.