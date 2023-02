Acusan a Chingu Amiga de no pagar impuestos en México

La popular influencer surcoreana, Chingu Amiga, que vive en México fue linchada en redes sociales tras una denuncia anónima que asegura que no paga impuestos, además de que opina que promueve la gentrificación en el país.



A raíz de la pandemia, Kim Sujin, nombre real de la coreana, se convirtió toda una celebridad de internet por sus graciosos videos en los que suele comparar los estilos de vida de su país con los de México.

Sin embargo, hay algunos internautas que no ven con buenos ojos el contenido que suele compartir Chingu Amiga, pues consideran sólo disfruta de los beneficios de México, pero no retribuye pagando impuestos e incluso, invita a otros extranjeros a hacer lo mismo, lo que al final afecta a los mexicanos.

'Mexas, hablemos de cómo la Chingu Amiga vive en México diciendo que es lo mejor del mundo cuando claramente ella no paga impuestos. Ella gana en dólares y aún así no paga nada porque 'está de visita'. ¿Y saben qué es lo peor? Que invita a los demás a que vivan en México para hacer lo mismo. ¡Qué rabia! Gracias a esas personas que no pagan impuestos hay otras que tienen que pagar el triple', reza la denuncia anónima que circula en redes sociales.