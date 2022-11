Acusan a actor de 'El juego del calamar' por acoso sexual

El actor Oh Young Soo fue señalado por la fiscalía surcoreana tras la denuncia de una mujer que asegura que la tocó de manera inapropiada en 2017

Por: Luz Camacho

Noviembre 25, 2022, 9:15

El actor surcoreano Oh Young Soo, conocido internacionalmente por su personaje en la exitosa serie de Netflix 'El juego del calamar' ('Squid Game' en inglés), es acusado formalmente por conducta sexual inapropiada y acoso., informó este viernes la agencia Yonhap.

De acuerdo con funcionarios judiciales, la oficina de la fiscalía del distrito de Suwon, al sur de Seúl, formalizó el jueves la acusación sin detención contra el artista de 78 años, que fue denunciado por una mujer que asegura que Oh Young Soo tocó inapropiadamente su cuerpo a mediados de 2017.

El caso se remonta a diciembre del año pasado, cuando la presunta víctima presentó una denuncia contra el actor de 'El juego del calamar' ante la policía.

Luego, las autoridades cerraron el caso el pasado abril sin presentar ningún cargo contra Oh, pero la denunciante apeló y se volvió a abrir la causa, posteriormente la fiscalía aseguró que encontraron pruebas que permitirán que exista un juicio.

Según los informes, el actor veterano ha negado las acusaciones durante la investigación de la fiscalía.

'Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé porque (la persona) dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos', mencionó Oh Young Soo a la fiscalía.

¿Quién es Oh Young Soo?



El actor O Young Soo es popularmente conocido a nivel global por su interpretación del jugador 001, llamado II-nam, en la serie de Netflix 'El Juego del calamar' que se convirtió en octubre de 2021 en el 'lanzamiento más grande de una serie' para Netflix y se convirtió en todo un fenómeno global.

Gracias a este trabajo, Oh se convirtió el pasado 9 de enero en el primer actor coreano en recibir un Globo de Oro en la categoría Mejor Actor de Reparto.

El surcoreano, quien tiene 78 años, inició su carrera en la interpretación en los sesenta, principalmente en el teatro, donde ha trabajado en cientos de obras del teatro clásico coreano y occidental.

También ha participado en otras series (doramas) como Chocolate (2019-2020), the Temple (2012) y The Return of Iljimae (2009), entre otras.

Además en tres películas: Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (2003), A Little Monk (2002) y Soul Guardians (1998).