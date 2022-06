Actriz coreana de 21 años se hace viral por lucir como niña

Kim Yoon Hee, quien ha interpretado a estudiantes de primaria y secundaria, se convirtió en el centro de atención después de que se revelara su edad

Por: Luz Camacho

junio, 29, 2022 15:00

La actriz coreana Kim Yoon Hee, de 21 años, se ha hecho viral tras dejar atónitos a los internautas debido a su apariencia de niña.

Sus ojos grandes, sus mejillas regordetas y su estatura de 1.51 metros hacen que Yoon Hee interprete sin problemas a estudiantes de primaria o secundaria.

Actualmente ella actúa en la serie web "Bad Boy: I Lost My Eyes", que gira en torno a la vida de una niña de escuela primaria que vive con su padre, que es abusivo y alcohólico.

En el primer episodio se ve a Yoon-hee jugando en el patio de recreo cuando los niños la intimidan. Uno de los chicos, Jaeh-yuk, la ayuda.

Su coprotagonista Kim Yoon Hee es un niño actor de 13 años, Choi Min Sung. ¡Pero ambos parecen de la misma edad!

Esta serie no es su primer proyecto, Kim Yoon Hee ha actuado en "187cm vs 185cm", "Pepero Was Taken Away on Pepero Day", "A Short Friend" y "187cm 151cm Bully".

La información personal de la actriz es muy limitada, pues debido a que aún es considerada una actriz novata, no tiene un perfil oficial en los sitios de búsqueda coreanos.

La joven es muy activa en sus redes sociales de Instagram (@unis_xx), Youtube (S# de Kim Yoon Hee) y TikTok (@unis_tiktok), donde podrás ver su adorable comportamiento y donde sube videos de sus actividades, como viajes, cocina, hasta los tratamientos faciales de utiliza.

