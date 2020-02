Actrices y cantantes levantan la voz ante feminicidios en México

Los recientes casos de feminicidio de Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima, de tan solo siete años, han conmocionado a mujeres de todas las edades de nuestro país y las del medio artístico no se han quedado atrás ante las protestas que han generado estos hechos.

Yuri no se considera culta en la historia del país, pero ha aprendido mucho desde los once años que empezó a trabajar y que por lo mismo ha viajado por distintos lugares del mundo.

Por una parte, arremete contra el gobierno para que ponga una mano más dura contra los agresores, pero como cristiana reza por los gobernantes y considera que hay una falta de Dios en la humanidad porque lo que se ha vivido en los últimos tiempos lo dice la Biblia.

"Que los padres le enseñen a sus hijos que hay alguien encima de ellos. Yo te aseguro que el asesino no tuvo papás. He estado en las cárceles de México platicando con la ´Mataviejitas´ y es falta de cariño. Necesitamos que se legislen penas más severas; no matar, porque no somos nadie, pero me encantaría que los que hagan estas cosas se quedaran para siempre en la cárcel porque le quita la vida al personaje, a toda la familia de esta niña y al país que lo estamos viendo", remarcó.

Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, se mostró triste y enojada por los casos que están ocurriendo en México y que cada día toman más relevancia en la agenda diaria. No es un tema al que está ajena, aunque pide que las acciones se hagan para que funcionen.

"Lo de Fátima me cerró la panza. Creo que no hay que cerrar los ojos ante eso, pero tampoco estoy de acuerdo que violencia con violencia se paga. Claro que hay muchas mujeres enojadas, yo también. Hay que poner un alto", indicó.

Cecilia Sotres, parte de la compañía Las reinas chulas, se dijo muy deprimida por la descomposición social que vive el país. Sin embargo, optó por no culpar solamente al gobierno aunque tenga responsabilidad directa porque el problema es multifactorial que viene de años atrás. Para ella, la situación no da solo para pintar Palacio Nacional sino para arder la ciudad y preguntarse qué estamos haciendo cómo sociedad.

"Uno dice que no puede ser peor después de lo de Ingrid y luego sí puede ser peor que lo de Fátima. No sé cuál es el fondo más bajo que podemos tocar, pero parece que sigue. Las declaraciones del presidente son bastante desafortunadas; no dudo que es un gobierno mejor que el que teníamos, pero sí hace falta entender y aceptar escuchar para poner a trabajar al equipo de justicia. No pueden seguir matando mujeres, no pueden seguir matando niñas. Es una masacre", expresó la actriz.

El pedido de terminar con el patriarcado y obtener los mismos derechos para hombres y mujeres es un reclamo tanto de Sotres como de la actriz Melissa Barrera, quien siente impotencia porque considera que el gobierno y los líderes actúan indiferentes ante la problemática. Para combatirlo, recientemente marchó al grito de ´el violador eres tú´ frente a la Casa Blanca en Washington puesto que reside en Estados Unidos.

"Se siente que están montados en un macho y haciéndose a la vista gorda a la realidad especialmente en nuestro país y en Latinoamérica que mueren nueve mujeres al día. Encuentro un poco de esperanza que estamos alzando la voz como grupo y ya no estamos dejando que los hombres dictaminen lo que hacemos, nos ignoren o nos borren. La sociedad está haciendo lo que tiene que hacer por ahora a pesar que el gobierno está tratando de pretender que nada está mal", dijo.

Su compañera de reparto Anahí Dávila refirió que desafortunadamente ocurre en todo el mundo, pero como mexicana su papel es identificarse con los casos como el de Ingrid y Fátima.

"Como mujer desde el momento que te pones una falda y sales a la calle sabes que somos un objeto sexual. Me da gusto que la mujer esté alzando la voz, luchando y gritando por sus derechos y también que en el gobierno hayan más mujeres porque no hay manera de no identificarte. Quisiera pedir justicia, yo sé que a todos nos duele ver cómo rayan las paredes, pero yo estoy a favor de eso porque necesitamos que volteen a vernos y ser escuchadas".