Actor surcoreano Moon Ji Yoon pierde la vida a sus 36 años

Por: Redacción Web

Falleció el actor surcoreano Moon Ji Yoon, mejor conocido por el drama 'Romance' o 'Hyunjung, I Love You".

El deceso ocurrió el día de ayer y fue confirmado por su agencia Family ENT.

Moon padecía septicemia, una infección en la sangre que lo llevó a ser internado en el hospital y tras agravarse su enfermedad, murió.

De acuerdo con una fuente de su agencia, Moon había acudido recientemente al hospital porque tenía un fuerte dolor de garganta, pero su condición empeoró y fue llevado a terapia intensiva. Ahí perdió la consciencia y ya no se recuperó.

Moon Ji Yoon debutó como actor en el 2002 gracias a "Romance", Sassy Girl Chunhyang", "Big", "May Quen", "Cheese in the Trap", "Whatcha Wearing" y más películas, enfocando su carrera principalmente al drama.