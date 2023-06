Actor de 'Amigos x siempre' señalado por trata de personas

Una investigación tras la desaparición de una mujer en Guadalajara arrojó que el actor Miguel Santana podría estar involucrado en una red de trata de personas

Por: Patricia Agüero

Junio 02, 2023, 16:00

El pasado mes de febrero del año en curso, Danna Paola se presentó en concierto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco como parte de su gira 'XT4S1S'. Esa noche subió al escenario a una pequeña fan sin saber que dicho momento se haría viral y además se exhibiría una desaparición posiblemente a causa de una trata de personas.

Mientras la menor permanecía a un lado de la cantante en el escenario, esta última dio a conocer a los asistentes a su concierto que la madre de la niña se encontraba desaparecida.

'Su mamá está desaparecida y yo sé que la vamos a encontrar. Ni una más Guadalajara, basta. Yo como artista, como mujer quiero comunicarles esto porque creo que es momento de seguir haciendo justicia. Créeme que no estás sola', dijo Danna Paola en esa ocasión.





Fue la reportera Addis Tuñón quien decidió darle seguimiento al caso de la mujer desaparecida, y tras semanas de investigaciones descubrió que este podría estar vinculado con la trata de personas, pero no solo esto, sino que un reconocido actor podría estar involucrado.

Fueron los padres de la mujer identificada como Ana Victoria Ruiz Palacios quienes revelaron que el 12 de abril del 2022 su hija tomó un vuelo con destino a la Ciudad de México para encontrarse con su novio al que identificaron como Miguel Santana Arellano.

Conocido en el medio artístico como Mickey Santana le prometió a Ana Victoria un anillo de compromiso, sin embargo, no le podía contar a nadie a dónde iba ni con quién iba, de esto último la mujer hizo caso omiso pues le contó a su madre y a sus amigas.





Ana Victoria contactó a su madre y le confirmó que había llegado a la Ciudad de México en donde se encontró con el actor de 35 años, sin embargo, dejó de recibir llamadas de teléfono y aunque si contestaba mensajes de texto, según sus padres eran con palabras que ella no usaba.

Hasta el momento, los familiares de Ana Victoria desconocen su paradero, la última ubicación que marcó su celular fue en la casa de Miguel.

El abogado de la familia dijo a la periodista que tienen mucha información de llamadas interceptadas, mensajes de texto, informes de la policía y demás que los llevan a presumir la participación de este sujeto (Miguel Santana) en la desaparición de Ana Victoria, y agregó que aparentemente es una banda que opera en Jalisco, Estado de México y Ciudad de México.

Después de más de una década alejado de los foros televisivos, Mickey Santana regresaría a los escenarios con la obra de teatro 'Crónicas de Sálora', sin embargo, a través de un comunicado se anunció que Mickey ya no sería parte de ella 'por motivos personales', cabe señalar que la novia ya estaba desaparecida.

La mamá de Ana Victoria también le contó a la periodista que su hija le confesó que Miguel era celoso y posesivo, así también que le revisaba el celular y no le permitía hacer llamadas.





¿Quién es Mickey Santana?

Miguel Santana Arellano formó parte de la primera generación del Centro de Educación Infantil de una televisora en la Ciudad de México. Inició su carrera a los cinco años en el programa Plaza Sésamo.

Es conocido por los papeles que desempeñó cuando era niño en las telenovelas Una luz en el camino, Amigos X Siempre, Alegrijes y rebujos y Cómplices al rescate. En una edad adulta participó en los programas 13 Miedos, Mujer casos de la vida real y Como dice el dicho. Fue en el 2011 cuando el actor se alejó de los foros de televisión.

Y aunque mantenía contacto con sus fans por cariño a través de sus redes sociales, después de que se hizo viral el video de Danna Paola, el ex actor sospechosamente cerró sus cuentas, así como la de Only Fans y dio de baja su número de teléfono. Pero no solo esto, sino que además puso a la venta su casa en la que presuntamente estuvo su novia Ana Victoria, ahora desaparecida y tampoco se sane nada de Miguel Santana.