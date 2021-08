Actor coreano Park Seo Joon participará en Capitana Marvel 2

El actor coreano Park Seo Joon fue incluido en el elenco de la página oficial de The Marvels, lo que indica su entrada al Universo Cinematográfico de Marvel

Por: Luz Camacho

agosto, 02, 2021 18:16

MÉXICO.- Park Seo-joon, conocido por protagonizar famosos dramas coreanos, da un gran paso en su carrera como actor pues se confirmó que participará en la película "Capitana Marvel 2: The Marvels".

El pasado 30 de julio, el nombre del protagonista de "Itaewon Class" y "What's Wrong with Secretary Kim?" fue incluido como parte del elenco en la página oficial de The Marvels de IMDb, junto a Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani y Zawe Ashton.

De esta forma Seo Joon de 32 años se une a Claudia Kim (Avengers: era de Ultrón) y Ma Dong Suk (Eternals) como el tercer actor coreano en unirse al Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué papel interpretará?

Aunque el personaje que interpretará Park no se ha revelado, los fanáticos de Marvel especula que podría dar vida a otro héroe de Marvel, el adolescente coreano-estadounidense Amadeus Cho, también conocido como Brawn, quien es una de las personas más inteligentes del planeta, se convierte en "Hulk" después de adquirir poderes.

Sin embargo, el sitio web de reseñas de películas Screenrant dijo que Park podría ser demasiado mayor para interpretar al genio adolescente en la película.

The Marvels, que será dirigida por Nia DaCosta, comenzará a filmarse este año y se espera sea estrenada en 2022.

¿Quién es Park Seo Joon?

Park Seo Joon, quien también es cantante, actualmente se encuentra filmando su próxima película "Concrete Utopia". Además de protagonizar "Itaewon Class" , que podrás ver en Netflix, y "What's Wrong with Secretary Kim?, también ha participado en los doramas o K-Drama "Fight For My Way", "Hwarang: The Poet Warrior Youth", "She Was Pretty", "Kill Me, Heal Me", entre otros. Y tuvo un pequeño papel en la película ganadora al Oscar, "Parasite".