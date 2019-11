Abogado asegura que Luis Miguel cumplirá con pensión

Notimex -

Rafael Heredia, abogado del cantante Luis Miguel, dijo que está por solucionar el problema legal que tiene con la actriz Aracely Arámbula por la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel.

En declaraciones a los medios de comunicación a las afueras de los juzgados de lo familiar, Heredia dijo "estamos por solucionar todo eso, a la señora yo la respeto mucho y se va a concluir el asunto como se debe de terminar".

Aunque la actriz se ha negado a hablar con la prensa acerca del pleito legal que sostiene con "El Sol", parece que finalmente llegarán a un acuerdo. "No puedo dar más detalles del caso: No hay especulaciones, vamos a cumplir. No es como un acuerdo, es cumplir", resaltó el abogado.

Ante la pregunta de los medios de si el problema surgió porque el cantante dejó de cumplir con la pensión de sus hijos debido a los problemas económicos que enfrentó, Rafael Heredia replicó: "Ya eso es un asunto que está pactado, ya está por concluir, yo no voy a hablar de nada más que de cumplir obligaciones".

Arámbula fue cuestionada hace poco sobre el problema legal, pero solicitó que buscaran a Luis Miguel para que le preguntaran a él si se hace cargo de sus hijos. Por otro, lado la actriz se mostró feliz porque tiene un amor en su vida.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Aracely aseguró estar "súper" cuando se le preguntó por su vida sentimental y aclaró que el hecho de que los medios no la vean acompañada por un hombre no significa que no tenga pareja.