Aaron Carter es internado y su mamá cuidará de él

Notimex -

El actor y cantante Aaron Carter, quien padece múltiples trastornos de personalidad como esquizofrenia, ansiedad aguda y bipolaridad, se encuentra internado en un hospital.

"Mamá te cuidará" es el mensaje que acompaña a la fotografía tomada en el Sacred Heart Hospital On The Emerald Coast, y que el también bailarín compartió en sus redes sociales.

De acuerdo con TMZ, Aaron ha perdido peso de forma alarmante, motivo por el cual fue internado, además de mencionar que el estrés y drama familiar podrían ser los causantes de que llegara al hospital.

La madre del intérprete de I´m all about you y Crush on you declaró que el joven llegó a su casa de Florida e inmediatamente se alarmó al ver su extrema delgadez, por lo que lo llevó a emergencias. Comentó que actualmente pesa solamente 52 kilos cuando antes superaba los 70.

En septiembre pasado, su hermano, Nick Carter, integrante de la "boy band" Backstreet Boys, pidió una orden de alejamiento contra su hermano menor ya que confesó su intención de dañar a su familia.

"No nos quedaba más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestra familia. Amamos a nuestro hermano y confiamos en que reciba el tratamiento que necesita antes de que se haga daño o le cause daño a alguien más", escribió Nick en esos momentos.

Días después, fue su gemela Angel quien emitió también una orden de restricción en la que Aaron debe permanecer a más de 90 metros de distancia de ella, su esposo e hija.