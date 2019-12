A 39 años de su asesinato, fans no olvidan a John Lennon

Notimex -

Han pasado 39 años desde que Mark David Chapman le disparó a quemarropa al músico y cantante británico John Lennon, uno de los fundadores de The Beatles, y los fans continúan rindiéndole tributo.

Cada año un gran número de seguidores se reúnen en el recinto Strawberry Fields de Central Park (Nueva York), que posee un mosaico circular en blanco y negro con la leyenda "Imagina", que recuerda el legado del también compositor.

Los días 8 de diciembre y 9 de octubre (fecha en la que nació), dicho sitio se cubre de flores, discos y fotos, ya que visitantes de todo el mundo acuden para rendirle homenaje.

Por otra parte, en México los fans también preparan eventos por el 39 aniversario luctuoso, que van desde conciertos con agrupaciones locales, hasta concursos de cosplay, los cuales están programados para este domingo.

En Argentina, el Centro Cultural Virla de Tucumán presentará Beautiful Beautiful Beautiful John, un tributo musical, mientras que en España se celebrará el XXX Homenaje Nacional a The Beatles.

En Liverpool, el orfanato Strawberry Field, un lugar en el que John encontraba calma y paz, y era visitado por más de 60 mil personas, abrió sus rejas por primera vez a los visitantes, esto en septiembre pasado.

Asimismo, una casa de subasta y venta de arte en el mundo prepara la salida de un par de gafas redondas que pertenecieron a Lennon, mismas que podrán ser adquiridas en línea. Se espera que puedan venderse mínimo por cerca de 8 mil euros (más de 170 mil pesos).

El integrante del Cuarteto Liverpool fue asesinado a disparos el 8 de diciembre de 1980, cuando salía del edificio de apartamentos Dakota, donde residía con su esposa Yoko Ono y su hijo Sean, en Central Park West.

John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Reino Unido. Desde pequeño dio muestras de su talento artístico y fue gracias a éste que logró acceder a la universidad donde estudió Arte.

En su adolescencia, formó la banda The Quarrymen y tiempo después fundó The Beatles, agrupación que revolucionaría la música y junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, quedó inmortalizado en el mundo del rock.

El productor musical George Martin se convirtió en la pieza clave para el desarrollo de dicha agrupación; fue el propio Martin quien rechazó al baterista Pete Best y cedió el lugar a Ringo.

El primer sencillo de la banda, Love me do, alcanzó la posición 17 en la lista de popularidad británica y para mediados de los 60, The Beatles ya era la banda más famosa del mundo.

En 1970 el Cuarteto más famoso y exitoso se separó y los integrantes comenzaron carreras como solistas. Entre los proyectos individuales de Lennon se encuentran los discos Imagine, Mind games y Double fantasy, que se convirtió en su último álbum (en 1984 se publicó Milk and honey de manera póstuma).

Como compositor es, junto con McCartney, uno de los más influyentes y trascendentes del siglo XX y fue incluido en 1987 en el Salón de la Fama de los Compositores. En 1994 ingresó al Salón de la Fama del Rock.