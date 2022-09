¡A rugir con Mufasa: El Rey León! Habrá live action en 2024

Foto: Disney

Barry Jenkins, el cineasta ganador del Óscar por 'Moonlight' e 'If Beale Street Could Talk' dirigirá la cinta 'Mufasa: El Rey León'.

septiembre, 26, 2022 14:12

Todos amamos al Rey León, por lo que la noticia de un live action solamente de Mufasa emocionó al mundo entero.

"Mufasa: El Rey León" es la precuela de la nueva versión de "El Rey León" que se estrenó en 2019 y que recaudó más de 1,600 millones de dólares.

En el panel de Disney y Pixar durante la D23 Expo 2022 se enunció que "Mufasa: The Lion King" llegará a la pantalla grande el 5 de julio de 2024 y aunque aún no lanzan ningún tráiler oficial, la noticia del estreno ya emocionó a chicos y grandes.

En esta ocasión, el responsable de dirigir la cinta de "Mufasa: The Lion King" es Barry Jenkins, el cineasta ganador del Óscar por "Moonlight" e "If Beale Street Could Talk", pues Jon Favreau, quien estuvo a cargo de la primera película live action de "El Rey León" se concentrará en la serie "Star Wars: The Mandalorian".

Al igual que "El Rey León" se espera que el live action de Mufasa tenga un gran presupuesto, pues también se realizará con realidad virtual. El guion será de Jeff Nathanson, quien también lo redactó para la cinta del 2019.

Respecto al elenco de la próxima película, Collider informó que Aaron Pierre le dará voz a Mufasa, mientras que Kelvin Harrison Jr. será Scar, uno de los villanos más amados de Disney.

Mientras que John Kani prestará su voz a Rafiki, el sabio y excéntrico babuino amigo de Mufasa. En el teaser presentado en el D23 se puede ver a Rafiki contando la historia de fondo del papá de Simba.

Kani prestó su voz a Rafiki por primera vez en 2019 en el live action de "El Rey León"; sin embargo, ese no es el primer ni el último trabajo del actor y dramaturgo sudafricano para Disney, pues también es conocido por interpretar a T'Chaka en las cintas de Marvel "Capitán América: Civil War" y "Pantera Negra".

La cinta que se estrenará en 2024 tendrá hermosos musicales y contará la historia sobre cómo es que Mufasa llegó a ser "El Rey León".

