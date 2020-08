La novia de Brad Pitt está casada pero su marido sabe de la relación

La modelo de 27 años está casada con Roland Mary, de 68, desde hace ocho años y tienen un hijio. Se dice que el actor la conoció en el restaurante de su esposo en Berlín

MÉXICO.- La semana pasada Brad Pitt fue captado aterrizando en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, donde después abordó un vuelo privado con destino al sur de Francia, pero lo más relevante fue que iba acompañado por la modelo alemana, Nicole Poturalski, quien aseguran, es su nueva pareja.

Tras darse a conocer la noticia, Daily Mail reveló que Poturalski, de 27 años, está casada con el conocido restaurador alemán Roland Mary, de 68, desde hace ocho años, y la pareja tiene un hijo de 7 años.

Pero a Roland, propietario del moderno restaurante Borchardt en Berlín y, según los informes, está en su cuarto matrimonio, no le importa que su esposa, mucho más joven, salga con la súper estrella de Hollywood, dijo un amigo al Mail.

"Todavía están casados, pero se podría describir su relación como un 'matrimonio abierto'", dijo el amigo de Poturalski y Mary.

"Se ha casado varias veces y tiene cinco hijos", dijo la fuente sobre Mary. "No le interesan la negatividad o los celos".

Eso explicaría por qué el empresario se mantuvo en silencio ante la actitud de su esposa que parece estar celebrando públicamente su amorío con el ganador del Oscar.

Parece que Poturalski, cuya relación con Pitt, de 56 años, fue confirmada por Page Six la semana pasada, incluso pudo haber conocido a la estrella de "Once Upon a Time in Hollywood" en el restaurante de su esposo el verano pasado.

Pitt estaba allí promocionando la película en ese momento, dijo el Mail.

La modelo de origen polaco voló a Los Ángeles unas semanas después, y ella y Pitt comenzaron a conectarse, incluso para un concierto de Kanye West en noviembre, según Page Six y el medio.

De confirmarse la relación, que los representantes de Pitt se han negado a comentar, la modelo sería la primera pareja oficial del galán de Hollywood desde que se separó de Angelina Jolie en 2016.

Actualmente el actor mantiene una batalla legal con Jolie por la custodia de sus seis hijos.

Jolie está tratando de sacar al juez de su caso de divorcio, alegando que el juez no ha sido lo suficientemente franco sobre tratos anteriores con uno de los abogados de Pitt. Los abogados de Pitt señalaron en los documentos judiciales de respuesta que el juez es a quien Jolie eligió para casarse con ellos en 2014.

Al darse a conocer la noticia, usuarios de las redes sociales han quedado sorprendidos y estas son algunas de sus reacciones:

