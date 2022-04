"Ya se entendió cómo tenemos que jugar" Fernando Ortiz

Club de Futbol America

El argentino Ortíz asevera que el América ya entendió cómo debe jugar tras su victoria contra el equipo felino.

Por: Redacción INFO7

abril, 23, 2022 22:26

"Demostramos que ya se entendió cómo tenemos que jugar, demostramos que tenemos un estilo, que hay unión, compromiso y eso me enorgullece", dijo el técnico al final del triunfo por 0-2 en su visita a Tigres UANL en la décimosexta jornada del Clausura.

Tigres dominó el primer tiempo pero no fue efectivo; el América tomó ventaja por conducto del chileno Diego Valdés. En la segunda mitad los felinos sufrieron la expulsión del argentino Guido Pizarro; las Águilas hicieron el 0-2 gracias a Henry Martín.

Ortiz llegó al banco del América en sustitución de su compatriota Santiago Solari en marzo pasado; perdió en su presentación en la jornada nueve, en la 10 empató y de la 11 a la 16 acumuló victorias consecutivas, números que, según dijo, no se deben a él.

"Yo no soy nadie como entrenador, el mérito de estos resultados es de mis jugadores con una respuesta que me enorgullece; tengo un grupo increíble, pero no por eso me puedo ilusionar con el futuro".

El estratega subrayó el desempeño de sus dirigidos que superaron a una de las plantillas más caras del fútbol mexicano.

"Sabíamos que Tigres tiene muchas individualidades de gran calidad, por eso mi mensaje fue trabajar en equipo para contener ese ataque; supimos anularlo y nos llevamos la victoria de una cancha muy complicada".

Fernando Ortiz explicó que la buena racha de su equipo se debe a que no han visto por debajo del hombro a ninguno de sus oponentes.

"Nunca menospreciamos a ningún rival, en todos estos partidos en los que he estado al frente hemos salido a ganar, es la obligación de un equipo de la grandeza del América".

Con la victoria las Águilas sumaron 25 puntos y se ubicaron en la cuarta posición, el límite para avanzar a la fase final a la que clasifican los primeros cuatro de la tabla y evitan el repechaje al que acudirán las escuadras ubicadas entre el escalón cinco y 12.

