WWE: Esto hacen las luchadoras cuando hay comerciales

La pelea se realizó a puerta cerrada en Florida, con motivo de la pandemia de coronavirus

Por: Redacción Web

Un inusual programa de SmackDown se presentó el pasado viernes.

La marca de la WWE realizó su evento a puerta cerrada, debido a la contingencia por coronavirus, mismo que se emitió en vivo desde Florida.

Durante la función no hubo muchas novedades, salvo el ya mencionado; sin embargo, un error durante la transmisión televisiva permitió descubrir qué hacían las luchadoras durante la pausa comercial.

Y es que en redes sociales se viralizó un video, grabado presuntamente en Israel, que muestra un error en la señal que dejó ver qué pasaba durante la tanda publicitaria del combate entre Alexa Bliss y Nikki Cross contra Bayley y Sasha Banks.

Para sorpresa de todos, las gladiadoras aprovechaban el receso para descansar un rato.

(Con información de RT)