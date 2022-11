Vincent Janssen, convocado al Mundial 2022 por Países Bajos

A poco más de una semana de que inicie el Mundial de Qatar 2022, Louis van Gaal, director técnico de Países Bajos, ha anunciado este viernes la lista de jugadores de la selección que irá al torneo en la que se encuentra el ex jugador de Rayados, Vincent Janssen.



Este será el primer Mundial de el 'Toro' y estará comandando el ataque del representativo de Holanda junto a Memphis Depay (Barcelona).



Aunque Janssen no destacó como se esperaba durante su paso por las filas de Rayados en la Liga MX (2019-2022), se coronó con el equipo regio en el torneo Apertura 2019, la Copa MX en el 2020, así como la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2021.



Estos triunfos le dieron la oportunidad de comenzar a ser convocado por la Selección de los Países Bajos y ahora que regresó al fútbol europeo, relanzó su carrera con el Royal Antwerp Football Club en Bélgica, donde se ha reencontrado con los goles.



En la convocatoria de la Selección de Países Bajos también fueron llamados el centrocampista Simons (PSV Eindhoven), el defensa Frimpong (Bayer Leverkusen), así como Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool Football Club), Matthijs de Ligt (Bayern de Múnich) y Frenkie de Jong (Barcelona).



También van a Qatar los porteros Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax) y Andries Noppert (sc Heerenveen).





Han caído 13 jugadores que habían sido seleccionados en la lista provisional, entre ellos Jasper Cillessen, que el pasado verano cambió el Valencia por el NEC Nimega precisamente para aumentar sus posibilidades de participar en el Mundial de Qatar.



Cillessen ha jugado hasta ahora 63 partidos con la selección naranja, pero se perdió el último Campeonato de Europa por un positivo en coronavirus.



Los jugadores se reunirán en Zeist, en la provincia de Utrecht, el próximo lunes, donde se completará una sesión de entrenamiento en suelo neerlandés, y un día después, la selección volará a Doha.



La selección naranja se ubica en el Grupo A junto a Senegal, Ecuador y la anfitriona Qatar. Su debút en el Mundial será contra Senegal el 21 de noviembre.



Convocados de Países Bajos:



Porteros: Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (Heerenveen)



Defensas: Nathan Aké (Manchester City/ENG), Virgil van Dijk (Liverpool/ENG), Matthijs de Ligt (Bayern Múnich/GER), Jurrien Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter Milán/ITA), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (Inter Milán/ITA) , Tyrell Malacia (Manchester United/ENG), Jérémie Frimpong (Bayer Leverkusen/GER)



Centrocampistas: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona/ESP), Teun Koopmeiners (Atalanta/ITA), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta/ITA), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax)



Delanteros: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelona/ESP), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Amberes/BEL), Luuk de Jong (PSV), Wout Weghorst (Besiktas/TUR), Noa Lang (Brujas/BEL).

🦁 Our 26 Lions for the @FIFAWorldCup!#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EpkvaksBLW