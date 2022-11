'Vine a ver a mi hijo': Gignac explota contra aficionado

This browser does not support the video element.

A veces los fanáticos se olvidan que los famosos también son personas normales, tal y como sucedió con un aficionado que hizo que André-Pierre Gignac, quien se encontraba de vacaciones en Mazatlán para apoyar a su hijo en un torneo de fútbol, explotara por querer tomarse a la fuerza una foto con él.

En redes sociales circula un video del momento en que el goleador felino era rodeado por un grupo de personas que intentaban sacarse una 'selfie' con él, pero de pronto Gignac empieza a hacerse de palabras con una persona que supuestamente quería trato preferencial, pues quería que el jugador lo atendiera rápido, como si fuera obligatorio darle un autógrafo o tomarse la foto con el futbolista.

A lo que Gignac le responde: '¿y no me estoy tomando fotos?', a lo que el hombre le contesta, pero debido al ruido de las otras personas no se alcanza a escuchar qué fue lo que dijo. Por su parte el jugador termina diciendo 'a mí no me vengas', expresión que se utiliza para expresar molestia cuando alguien dice algo que uno no cree o acepta.