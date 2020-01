Vanessa Bryant publica emotivo mensaje en Instagram tras la muerte de Kobe y Gianna

Azteca 7 Deportes - 30/01/2020 06:13 a.m.

Notimex -

Mediante una publicación en Instagram, Vanessa Bryant reapareció en redes sociales y se expresó por primera vez tras el fallecimiento de su esposo, su hija y otras siete personas en un accidente aéreo el pasado domingo.

Vanessa rindió tributo a Kobe Bryant y a Gianna-María colocando en su foto de perfil una imagen en la que aparecen abrazados y viéndose a los ojos, la cual fue tomada en 2016 en Toronto, durante el Juego de Estrellas de la NBA.

"Mis niñas y yo queremos agradecer a los millones de personas que nos han mostrado apoyo y amor durante este momento horrible. Gracias por todas las oraciones. Definitivamente las necesitamos. Estamos completamente devastadas por la repentina pérdida de mí adorado esposo, Kobe, el asombroso padre de nuestras hijas; y mi bella y dulce Gianna, una hija amorosa, reflexiva y maravillosa, y una hermana increíble para Natalia, Bianka y Capri. También estamos devastadas por las familias que perdieron a sus seres queridos el domingo, y compartimos su dolor íntimamente", compartió.

Tras darle el pésame a la familia de las otras víctimas de la tragedia, Vanessa extendió su mensaje asegurando que fueron afortunados de tener en su vida a dos personas como su esposo y su hija.

"No hay palabras suficientes para describir nuestro dolor en este momento. Me consuela saber que Kobe y Gigi sabían que eran tan amados. Fuimos increíblemente bendecidos de tenerlos en nuestras vidas. Desearía que estuvieran aquí con nosotros para siempre. Fueron nuestras bendiciones hermosas que nos fueron quitadas demasiado pronto. No estoy segura de lo que nuestras vidas serán más allá de hoy, y es imposible imaginar la vida sin ellos", aseguró.

Vanessa, quien se casó con Kobe en 2001, extendió su publicación solicitando que se respete a la familia en este difícil momento que están atravesando.

"Nos despertamos todos los días, tratando de seguir porque Kobe y nuestra bebé, Gigi, brillan para iluminar el camino. Nuestro amor por ellos es interminable, es decir, inconmensurable. Sólo desearía poder abrazarlos, besarlos y bendecirlos. Tenerlos aquí con nosotros, para siempre. Gracias por compartir con nosotros su alegría, su dolor y su apoyo con nosotros. Les pedimos que nos otorguen el respeto y la privacidad que necesitaremos para navegar esta nueva realidad", señaló.

Sobre las acciones a futuro indicó que "para honrar a la familia Team Mamba y la Fundación Mamba Sports, se establecerá el fondo MambaOnThree para apoyar a las familias afectadas por esta tragedia. Para donar, visiten el sitio de internet MambaOnThree.org; para ampliar el legado de Kobe y Gianna en el deporte juvenil, visiten MambaSportsFoundation.org", finalizó.