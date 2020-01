Tuca no se siente forzado a ganar la Concachampions

Pese a cargar con tres derrotas en finales de Concachampions, el técnico Ricardo Ferretti no se siente obligado a ganar la próxima edición, aunque espera que la cuarta sea la vencida

Por: Luis Alberto Madrigal

El "Bigotón" no quiere menospreciar el certamen internacional, sin embargo, resaltó que no han podido ganar ya que de las cuatro ediciones pasadas, en tres cayeron en la Final: 2016 con América, 2017 con Pachuca y 2019 con Rayados, en el 2018, cayeron en Cuartos de Final con el Toronto.

"Las últimas tres quedamos en la orilla. Dicen que la tercera es la vencida, espero que la cuarta sea la vencida, pero hay niveles, niveles de competencia", aseguró Ricardo Ferretti.

"No quiero menospreciar a ninguno, pero estoy de acuerdo con los aficionados que es más importante en cierto porcentaje el campeonato mexicano. Tu logras ser campeón en la Concacaf y logras el Mundial de Clubes, es otro nivel", señaló el estratega auriazul

El brasileño no se siente forzado después de lo que sucedió contra Rayados, perder la Final de Conca que le validó un boleto al Mundial de Clubes, donde dejó buenas sensaciones, ya que consideró que los clubes buscan sus propios beneficios y eso no significa que a Tigres no le interese el certamen internacional.

Respecto a la sequía de goles que atraviesa Enner Valencia, Tuca explicó que son cosas que suceden con los delanteros y puso de prueba a Dorlan Pabon, que el único gol que anotó en el Apertura 2019, fue en la Liguilla.

"Me puede preocupar un poco, pero no es una cosa que nosotros podamos resolver, por ejemplo, Pabon, ¿cuánto tiempo pasó?, de repente se destapan", concluyó.