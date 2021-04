'Tuca' Ferretti: 'No soy centenario para caer bien a todo el mundo'

El entrenador de Tigres, Ricardo 'Tuca' Ferretti, habló sobre los insultos que recibe de los aficionados

12/04/2021

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.- Luego de la polémica que surgió por un video viral donde un aficionado de Tigres es sacado del Estadio Universitario por gritarle al entrenador de Tigres, este lunes Ricardo 'Tuca' Ferretti en conferencia de prensa habló sobre el tema y dijo que está acostumbrado a recibir insultos.

El estratega felino dijo que problemas con aficionados ha tenido miles, incluso en los mejores tiempos de Tigres.

"Yo no soy centenario para caer bien a todo el mundo. Ni tampoco todos los aficionados son como Libres y Lokos que apoyan todo el tiempo", comentó.

"De 43 mil personas que entran en el estadio, aún siendo lo que fuimos, el equipo de la década, o sea tenía discusiones con aficionados", agregó.

"Esto es una cosa normal, que me menten la madre, que me vengan a decir que meta a fulano cuando ya hice cambios y están chingue y chingue que meta a un jugador, mi madre ya se murió, ni me afecta", dijo Ferretti.

