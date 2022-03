Tigres: Gignac es baja para partidos amistosos en Texas

Foto: Twitter de Tigres

El goleador de Tigres se perderá los amistosos ante el América y Pachucha en Estados Unidos

Por: Luz Camacho

marzo, 22, 2022 12:02

Previo al viaje que Tigres realiza este martes rumbo a Texas, el entrenador de Tigres, Miguel Herrera, confirmó que decidió que André-Pierre Gignac de quede en Monterrey para que se recupere de un golpe que sufrió en el Clásico Regio.

"El Piojo" mencionó que el golpe que sufrió el francés le ha provocado algunas molestias en los últimos días y prefiere no arriesgarlo, por lo que no participará en partidos que no necesita para que se pueda recuperar mejor.

Los felinos se enfrentarán el miércoles 23 de marzo a las 19:30 horas al América, en el PNC Stadium en Houston, y el después viajarán a la ciudad de Edinburg para medirse ante el Pachuca el sábado 26 de marzo en punto de las 18:00 horas, en el HEB Park.

Estos encuentros servirán para que los Tigres no pierdan ritmo futbolístico en esta fecha FIFA, además de que ayudará a los jugadores que no han tenido mucha participación en este torneo.

Gignac se suma a las ausencias de Jesús Angulo y Yeferson Soteldo, quienes fueron convocados a las selecciones de México y Venezuela, respectivamente.

