Tigres en Concachampions: Conoce los horarios en que jugarán

Tras conocer a sus rivales, el Club Tigres tiene las fechas y horarios en los que jugará los Octavos de Final de la Liga de Campeones Concacaf 2023

Por: Luz Camacho

Noviembre 18, 2022, 12:45

A un par de días de conocer su calendario para el Clausura 2023, los Tigres ahora ya tienen las fechas y horarios en que jugarán ante el Orlando City en los Octavos de Final de la Liga de Campeones Concacaf 2023.



De acuerdo con la Confederación de Norte, Centroamérica y del Caribe (Concacaf), Tigres recibirá en el partido de Ida al Orlando City en el Estadio Universitario el próximo 7 de marzo a las 21:00 horas.



Para el juego de Vuelta, el conjunto regio visitará a los de Orlando, Florida, el 15 del mismo mes a las 20:15 horas en el Exploria Stadium.



Durante esa semana los dirigidos por Diego Cocca se les empalmará dicho encuentro con dos que tienen programados en la Liga MX: el 11 de marzo contra el América y 18 ante los Rayados en el Clásico Regio, en el Estadio Universitario.



Así que si no quiere ir presionados en el juego de Vuelta ante el Orlando City, los Tigres tendrán que conseguir una buena ventaja en la Ida.









Anuncian horarios oficiales de Concachampions



La Concacaf dio a conocer el calendario de los partidos de Octavos de Final de la Liga de Campeones Concacaf 2023, que se llevarán a cabo del 7 al 16 de marzo.



Los 16 clubes lucharán sus duelos de Ida del 7 al 9 de marzo, mientras que las Vueltas las tendrán del 14 al 16 de marzo.



Cabe recordar que los representantes de la Liga MX son Pachuca, Atlas, Tigres y León.



Partidos de ida de Octavos de final



Martes 7 de marzo

Violette AC vs Austin FC Cibao 19:00 horas

Alianza vs. Philadelphia Cuscatlán 19:00 horas

Tigres vs Orlando City Universitario 21:00 horas



Miércoles 8 de marzo

Tauro FC vs. Club León Rommel Fernández 18:00 horas

Olimpia vs. Atlas Por confirmar 19:00 horas

Vancouver vs. RCD España BC Place 19:00 horas



Jueves 9 de marzo

Motagua vs. Pachuca Por confirmar 19:00 horas

Alajuelense vs. Ángeles FC Alejandro M. Soto 21:00 horas



Partidos de Vuelta de Octavos de final

Martes 14 de marzo

Austin FC vs. Violette AC Q2 19:00 horas

Philadelphia vs. Alianza Subaru Park 20:00 horas

Atlas vs. CD Olimpia Jalisco 20:15 horas



Miércoles 15 de marzo

RCD España vs. Vancouver F. Morazán 16:00 horas

Ángeles FC vs. Alajuelense B. of California 19:30 horas

Orlando City vs. Tigres Exploria 20:15 horas



Jueves 16 de marzo

León vs. Tauro FC León 18:00 horas

Pachuca vs. FC Motagua Hidalgo 20:15 horas