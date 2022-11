Tigres anuncia salida de 'Chaka' Rodríguez y Paco Venegas

Luis 'Chaka' Rodríguez y Francisco Venegas se unen a Hugo Ayala como las bajas de Tigres para el siguiente torneo de la Liga MX

Por: Luz Camacho

Noviembre 29, 2022, 12:11

El Club Tigres hizo oficial este martes las bajas de Francisco Venegas y Luis 'Chaka' Rodríguez de cara al Torneo Clausura 2023.



A través de sus redes sociales, el club felino despidió a los dos jugadores que se suman a la salida de Hugo Ayala.



'Gracias por tu entrega, Paco. Éxito en tu nuevo reto', se lee en el corto mensaje de despedida para Francisco Venegas, quien no llegó a destacar en el conjunto universitario bajo el mando de Ricardo Ferretti o Miguel Herrera.

Gracias por tu entrega, Paco. Éxito en tu nuevo reto. pic.twitter.com/G64pLPHEcY — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) November 29, 2022

“Gracias por tu profesionalismo y por siempre defender nuestros colores con garra, Chaka”, publicaron para despedir a Luis ‘Chaka’ Rodríguez, quien terminaba su contrato en diciembre.

Venegas arribó a Tigres en el Clausura 2019, donde destacó y cooperó para el campeonato, pero después no pudo mantener la regularidad y tuvo poca participación en el terreno de juego.Pese a que se tenía grandes expectativas del ex Everton de Chile, Venegas apenas pudo participar en 26 encuentros oficiales de la Liga y uno más de Liguilla, donde sólo marcó dos goles.Aunque la directiva de Tigres intentó renovarlo, el jugador de 24 años prefirió emigrar con la carta de libertad para buscar un equipo que le dé más minutos de juego.

Gracias por tu profesionalismo y por siempre defender nuestros colores con garra, @RodriguezChaka.



¡Éxito, 'Chakafú'!#PerfilTigre 🐯 pic.twitter.com/uO6X476DsH — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) November 29, 2022

Caso contrario a Venegas, ‘Chaka’ Rodríguez ya no se encontraba dentro de los planes de Tigres tras seis años (2016-2022) y ocho títulos (3 Ligas, 3 Campeón de Campeones, 1 Campeones Vio y 1 Concachampions).Gracias al gran nivel que mostró en Tigres, Rodríguez llegó a participar con la Selección Mexicana, pero debido a lesiones constantes y mostrar bajo rendimiento en el último año, no fue convocado a la Copa del Mundo.'Chaka' Rodríguez, quien vio acción en 211 partidos y anotó 7 goles con Tigres, hasta el momento no ha arreglado con ningún equipo, pero se espera que en los próximos días se revele cuál será su próximo destino.