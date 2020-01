Tiene Maxi Meza el reto de ser un jugador clave

El volante ofensivo Maxi Meza aseguró que aprovechará las oportunidad que le brinda el técnico Antonio Mohamed de ser titular para demostrar todo su talento en Rayados

Por: Luis Alberto Madrigal

Maxi Meza dejó en claro que ha llegado el momento de mostrar su máximo potencial dentro de la cancha, pues el estratega le brinda la oportunidad de ganarse el puesto para este Clausura 2020.

"La verdad que la relación con el Club, con la gente, siempre ha sido muy buena, siempre ha sido extraordinario, estos últimos meses me ha tocado participar más o por ahí tomar otro rol que antes no tenía, pero depende de uno, uno se va sintiendo cada vez mejor, es el tiempo de demostrar todo lo que puedo dar y ese es mi gran desafío para este semestre", aseguró Meza.

El argentino admitió que le costó mucho la adaptación para poder sentir que tendría un lugar en el once estelar, sin embargo, poco a poco se sacudió esas dificultades para poder convertirse en un indiscutible en el cuadro del Turco.

"Creo que en lo personal, lo que me ha costado un poco más es el tratar de ser regular, que el rendimiento sea regular, me cuesta mucho de visitante, la adaptación a otros lugares, a otra cancha, por ahí me costó un poquito más, y de local siempre me he sentido muy bien, muy cómodo, cada vez que me ha tocado entrar, me he sentido muy bien, aportaba algo para el equipo, para ser titular, hay que tener una regularidad de rendimiento, es lo que estoy buscando, y el equipo también", explicó.

Después del título obtenido, Maxi aseguró que La Pandilla es candidato a ganar tanto Liga y Copa y su reto personal es ser un jugador clave para el equipo para conseguir los objetivos.

"Uno espera lo mejor, uno trata de aportar lo mejor en cada entrenamiento, en cada partido, entonces uno siempre espera lo mejor. Arrancando este año, tengo la expectativa de que sea un gran año para mí y para el Monterrey, y nada, trabajo para eso", finalizó.