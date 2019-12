Tiburones Rojos de Veracruz podría decir adiós a la Liga MX este martes

Por: Redacción





Será este martes cuando se realice la Asamblea de Dueños de la Liga MX, donde entre varios temas, se podría dar la desafiliación de los Tiburones Rojos del Veracruz.

La gran deuda y los diversos problemas administrativos que la escuadra, dirigida por Fidel Kuri, ha tenido, ocasionaron que éste sea el principal tema a tratar, además de la reducción de extranjeros y los dobles contratos.

Durante el presente Apertura 2019 la polémica ha rondado al club jarocho debido a la falta de pago hacia los integrantes de los planteles varonil y femenil, así como los trabajadores del equipo, motivo por el que los jugadores amenazaran con no jugar la fecha 14, algo que finalmente no ocurrió.

Ante la situación, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX intervinieron en el conflicto para que los afectados presentaran sus demandas y se les pagara lo debido.

Este caso ha provocado que Fidel Kuri no sea bien visto por los directivos del balompié mexicano y que exista una posibilidad muy alta de que él ya no tenga cabida en la Asamblea y que el Club Veracruz ya no juegue el próximo Clausura 2020.

De acuerdo con Marca Claro, la actual dirigencia acumula deudas en los últimos cuatro años que, sumadas a las que ya tenían desde hace 20 años, hacen un total de 50 millones de dólares, los cuales son considerados como impagables a la brevedad por sus actuales dueños.

En los últimos días se ha manejado que la única opción para evitar la desafiliación es que algún grupo empresarial decidiera salvar económicamente al equipo; sin embargo, el latente descenso de Veracruz al finalizar el año futbolístico 2019-2020 haría prácticamente imposible que algún inversionista entrara al quite.