Tenista regio tiene en la mira 'ser el número uno'

Leonardo Calles, a sus 11 años, ya destaca en competencias tenísticas y se consolida como toda una promesa de este deporte en México

Por: Sandra Canales

mayo, 03, 2022 13:00

Comentarios

A sus 11 años de edad, el tenista regiomontano Leonardo Calles ya tiene varios títulos, entre ellos el nacional de dobles, así como el bicampeonato estatal... y además tiene claro su más grande sueño en el deporte blanco: "Ser el número uno del mundo".

En entrevista exclusiva para Azteca Noreste, Leonardo Calles -quien por su talento está consolidado como el mejor raqueta de su categoría- platicó cómo inició su gusto por este deporte.

"¿Por qué no probarlo?, agarré la raqueta y me empezó a gustar, dejé los otros deportes del colegio y me vine acá (al tenis)", dijo.

El atleta de la Sultana del Norte comenzó su camino en el deporte blanco a la edad de seis años, motivado por su padre y su hermano, que también lo practican.

Leonardo practicó otras disciplinas deportivas, como futbol soccer y baloncesto, pero descubrió que en el tenis estaba su verdadero talento. Tanta es su calidad para jugar al deporte blanco, que los rivales lo respetan.

"(Tienen) miedo (los rivales), y (dicen) que soy peligroso, hay varios niños que dicen: ´No quiero jugar contra él, juega muy bien´... y yo nada más juego el partido", comentó.

Leonardo Calles trabaja de la mano del Campeón en Wimbledon Jr. de 1986, Eduardo Vélez, quien destaca las cualidades del joven tenista regiomontano.

"(Leonardo Calles) es un jugador muy talentoso, muy habilidoso, a pesar de que todavía le falta desarrollo es muy fuerte, y aparte que es un jugador muy inteligente dentro de la cancha, que eso es una de las cosas difíciles de conseguir en jugadores de estas edades", reveló Vélez.

En el presente año, Leonardo disputará torneos nacionales e internacionales, en busca de emular lo hecho por Vélez en 1986; esto es parte de los ambiciosos objetivos que se tienen, cuyo camino apenas comienza, pero que hoy por hoy ya se consolida como una joven promesa del tenis en México.

"Lo que él está haciendo actualmente, jugar primero a nivel local, luego zona norte y a nivel nacional, es lo que uno hizo también, y ahora los planes con él son similares a lo que yo hice cuando yo tenía su edad", puntualizó Vélez.