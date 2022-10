Tato Noriega espera pocos cambios en el plantel de Rayados

José Antonio Noriega dijo tomar el mando como presidente deportivo del Club de Futbol Monterrey con mucho entusiasmo e ilusión para conseguir los objetivos

Por: César Daniel Acosta

Octubre 28, 2022, 13:58

José Antonio Noriega fue presentado este viernes como presidente deportivo de Rayados, durante una rueda de prensa celebrada en el 'Gigante de Acero'.

'Tato' Noriega destacó en sus primeras declaraciones que se esperan pocos cambios en la plantilla albiazul de cara al Clausura 2023 de la Liga MX.

Me parece prematuro, no puedo llegar y hacer cambios, sin conocer de cerca ni evaluar lo que existe. Considero que hay una infraestructura sólida, soy una persona de trabajo en equipo, necesito sentirme apoyado y respaldado con gente capaz, que vea cosas que yo no y me corrija. Eso requiere de tiempo, evaluación, por lo pronto no hay ningún cambio, explicó.

Es más rápido el proceso, tenemos un torneo en un par de meses, pero también Rayados es un plantel muy sólido, está bien dirigido. Llego a un proyecto sólido, al que habrá que hacerle muy pocos cambios, cosas puntuales, específicas, que siempre aparecen y son necesarias por cuestiones de edad, préstamos, situaciones que hay que abordar, añadió.

Del mismo modo, adelantó que hablará con el Rey Midas para saber que decisiones tomar con el club antes del arranque del Clausura 2023, y previo a algún partido que tenga la Pandilla.

Para llevar a cabo esto, tengo que hablar con Víctor, no lo hice, tengo ganas de trabajar y pronto empezaremos a tomar decisiones, comentó.

Entre las acciones que tomará el ex encargado de los Monarcas de Morelia, se encuentra el análisis de encontrar algún refuerzo para Rayados, ya que ante la respuesta comentó que tratarán de encontrar al mejor para rayados, pero antes deberán realizar un análisis profundo.

Trataré de ser cercano al equipo, a ustedes, a la gente, transmitir energías positivas, que estamos todos en el mismo barco y mientras a todos nos vaya bien, estaremos contentos, declaró.

Todos los que estamos en la institución, tenemos la obligación de los logros deportivos, pero dentro de un marco de valores, de respeto. Creemos que Tato encaja con el perfil que buscamos para esta institución y la forma que buscamos que se desarrolle hacia adelante, finalizó.

Con información de elhorizonte.mx