'Tato' Noriega afirma que Rayados puede mejorar

El nuevo presidente deportivo de club de futbol Monterrey tiene el potencial para ganar, solo necesita imponer ciertas condiciones de atacar.

Por: Alejandro Aguirre

Octubre 31, 2022, 20:58

La sala de prensa del Gigante de Acero, fue el lugar perfecto para la charla con el nuevo presidente de Rayados, José Antonio ‘Tato’ Noriega, quien llegaba puntual a la cita, y de arranque, reveló que le gustó el fútbol del Rayados de Vuce en la campaña que recién terminó.

Sí, sí por supuesto, con los puntos que se hicieron el equipo tenía muchas virtudes” –Entonces lo interrumpimos, y escucha el replanteamiento con educación y madurez, ¿Los puntos, pero la cancha, el fútbol? Entonces prosigue– “Puede mejorar siempre, y aparte hay gustos, aquí no importa lo que me guste a mí, aquí importa más lo que necesita la institución que tiene vertientes, una de ellas es la afición que es muy importante, y hay un cuerpo técnico, una directiva, un presupuesto, todas esas vertientes juntas generan una forma, un estilo, el tipo de jugador que contratamos, siempre hay espacio para la mejora, siempre lo vamos a buscar y siempre lo vamos a compartir, con el cuerpo técnico, con mis compañeros del área deportiva, con ustedes platicaremos de que sí, no somos un equipo perfecto pero tenemos que buscar mejorar en esos aspectos”.

Pero, ¿Cómo le gustaría a él que jugara Rayados? “Me gusta que un equipo como Rayados, porque hay diferentes tipos de equipos, Rayados es un equipo con un plantel importante, un club muy grande, y por lo tanto tenemos que ser protagonistas” – De nuevo se le interrumpe ¿Protagonistas en cuanto al resultado o en cuanto a siempre ir y buscar el arco contrario? Entonces contesta tajante y con seguridad – “Ambas cosas, Rayados tiene que buscar ganar, y para ganar muchas veces necesitas imponer ciertas condiciones de atacar al rival, pero en un fútbol tan competido y parejo como el mexicano para ganar necesitas ser inteligente y balanceado, en el fútbol a veces se menosprecia el defender bien, y es importantísimo defender bien, pero Rayados tiene que ser un equipo que ataque bien, que defienda bien, que sea equilibrado, que sea protagonista y que ganemos casi siempre”.

Noriega Zavala en todo momento se muestra atento a la charla, pese a la gran cantidad de entrevistas que le siguen y que presagian una larga jornada para quien ya ha sido directivo en otros equipos como Morelia, Santos y Juárez, y que no le fue del todo bien, y de eso habla, “Hubo de todo, buenas campañas y otras que no, pero es muy distinto, fue hace muchísimos años, yo me acababa de retirar, no tenía experiencia, no tenía conocimiento, no me había preparado en muchos aspectos que me he preparado hoy, no había viajado tanto a ver fútbol en las mejores ligas del mundo, y gracias a esos viajes poder sentarme con gente de fútbol y hablar de metodologías de trabajo, de estilos para manejar un área deportiva, soy otra persona en lo profesional y me siento muy listo y preparado, además que este club es otro, este club brinda muchas ventajas que ayudan a hacer las cosas bien en términos de la calidad de plantel que tenemos, de las instalaciones, nuestro estadio hermoso, me siento completamente listo, preparado y confiado en que nos va a ir bien. Vengo a desarrollar, no podría asumir un puesto de tan alta responsabilidad para aprender, el ser humano y el profesional no termina de aprender nunca, pero vengo a aportar lo que sé que puedo aportar a un club que necesita resultados y alegrías”.





Sobre posibles cambios en el club, y detalles que haya que corregir de acuerdo a lo que dijo en su presentación el pasado viernes, fue bastante claro, “Lo dije de manera genérica, no hay un equipo en el mundo, aquel que gane la champions league en Europa al siguiente torneo tiene cambios, movimientos, detalles internos, este club está muy sólido en plantel, cuerpo técnico, pero siempre habrá aspectos puntuales a corregir o modificar por circunstancias diferentes. Llegué con una idea de lo que hay que hacer, pero luego te entrevistas, escuchas y conoces cuestiones contractuales, cosas de ese tipo que te ayudan a ratificar algunas cosas que has visto desde afuera y a entender algunas de manera distinta una vez teniendo esta información. Ya platiqué con la gente del cuerpo técnico, con la gente de oficinas más constantemente y vamos avanzando en el trabajo”.

Las decisiones las tomaré yo

Así mismo, el directivo precisó que será él quien tome las decisiones de llegada y salida de jugadores, “La responsabilidad es mía, pero voy a pretender ser una persona inteligente y de equipo, yo no tengo la verdad en ningún aspecto absoluto, tengo la responsabilidad y trataré de con esta preparación que he tenido de ser inteligente para habiendo escuchado a mucha gente capaz y conocedora, que tiene en este momento más conocimiento de la situación interna para cuando haya que tomar una decisión está en mi responsabilidad, pero con ese background de ser inteligente y trabajar en equipo escuchando a la gente.

¿Saldrán Funes, Celso, Montes y Pizarro?





Para finalizar la charla, se le cuestionó al ‘Tato’ sobre los rumores de posibles salidas de jugadores, como lo son Funes Mori, Celso Ortiz, Rodolfo Pizarro y César Montes, “He platicado con Víctor, he escuchado rumores pero son cosas que estamos analizando, no hay una decisión tomada ni para estos casos, ni para ningún otro, porque es muy temprano, apenas empezamos las pláticas y las variantes son muchas, tenemos que ponerlas sobre la mesa y en base a lo que vaya apareciendo, lo que convenga al club tomaremos decisiones.