Stefan Medina define como 'espectacular' el trabajo de Javier Aguirre

A pesar de la falta de gol, el colombiano Stefan Medina manifestó tranquilidad porque en la defensa, el equipo sólo ha permitido dos goles para ser la mejor zaga del torneo

| 25/02/2021 | ionicons-v5-c 14:05 | EFE |

Monterrey, NL.- El defensa colombiano Stefan Medina aseguró este jueves que el trabajo de Javier Aguirre como entrenador de los Rayados de Monterrey ha sido "espectacular".

"Venimos de trabajar dos meses con un cuerpo técnico espectacular. Aguirre ha ayudado a que el Monterrey sea más ordenado en el terreno de juego, hemos mejorado en el tema físico, en el esfuerzo de los delanteros y el medio campo, aspecto fundamental para la tranquilidad en la defensa", explicó.

El seleccionado colombiano reconoció que lo que le ha faltado al Monterrey en sus primeros seis partidos en el Clausura 2021 es la contundencia frente al marco.

"En estas seis fechas hago balance y el equipo no ha sido inferior a los rivales, en muchos pasajes hemos sido superiores, quizá nos ha faltado ser más contundentes, pero trabajamos para mejorar", añadió el oriundo de Envigado.

A pesar de la falta de gol, Medina manifestó tranquilidad porque en la defensa, el equipo sólo ha permitido dos goles para ser la mejor zaga del Clausura.

"Mejoramos algo que en los torneos anteriores nos costó, la defensa, es fundamental partir de ahí para buscar la forma de ganar los partidos, no me importa que el equipo no sume gol, sino lo puntos para estar entre los mejores clasificados", explicó.

te puede interesar Ante bajas, esperanzas de gol recaen en Vincent Janssen

El sudamericano dijo que el Monterrey debe estar siempre al 100 por ciento en lo físico para hacer valer en cada partido su condición de ser la plantilla más valiosa del fútbol mexicano.

"Físicamente te compiten y complican los partidos, debes tener la capacidad de sacar esa mínima diferencia y creo que ha sido uno de los puntos en los que a nosotros nos ha faltado un poco", expresó.

En la octava jornada del Clausura, los Rayados de Aguirre recibirán este domingo a los Xolos de Tijuana, un partido que podría colocar al Monterrey entre los tres mejores clasificados de la tabla.

"Va a ser un partido complicado ante un rival con muchas capacidades, peligroso, pero en este momentos nos ocupamos de hacer nuestro trabajo de la mejor forma", finalizó Medina.